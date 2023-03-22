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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن هواتف iPhone 15

تسريبات تكشف عن هواتف
تسريبات تكشف عن هواتف iPhone 15

من المقرر إطلاق سلسلة iPhone 15  في وقت لاحق من هذا العام ، ولطالما ترددت شائعات عن أن شركة Apple ستتبنى أخيرًا معيار الشحن USB Type-C.  بينما يفرح الكثيرون بهذا التغيير ، يبدو أن هناك مشكلة كبيرة وفقًا لمحلل معروف.

 

في سوق الهواتف الذكية الحالي ، تعتبر الشركة العملاقة آبل هي العلامة التجارية الوحيدة التي لا تعرض تنسيق المنفذ هذا في عرض الهاتف (على الرغم من أن بعض خط إنتاجها الآخر يتميز بهذا المعيار).  جدير بالذكر أنه تقوم آبل بإجراء هذا التغيير الملحوظ للامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي لوضع منفذ type c في الشحن.  بينما نعلم بالفعل أن الشركة ستتبنى USB-C لهواتف iPhone الخاصة بها ، يعتقد المحلل المعروف Ming Chi-Kuo أنه ليس كل الأخبار الجيدة.

 

شارك Kuo للتو بعض التوقعات ، والتي تدعي أن منفذ USB-C في سلسلة iPhone 15 سيأتي مع قيود معينة.  ويعتقد أن الشركة ستقيد فعليًا الكابلات التي سيتمكن المستخدمون من استخدامها مع المنفذ الجديد.

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خليك أول واحد يعرف سعر ومميزات سلسلة iPhone 15  

ومن المثير للاهتمام أن هذا ليس التقرير الأول عن احتمال قيام شركة Apple "بتخريب" منفذ USB-C على هواتف iPhone.  أشارت تسريبات سابقة أيضًا إلى وجود قيود مختلفة على منافذ USB Type-C الجديدة.

 

على ما يبدو ، سيتم تجهيز هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max فقط بمنافذ USB 3.2.  من ناحية أخرى ، قد يعتمد iPhone 15 و iPhone 15 Plus الأساسيان على معيار USB 2.0 الأبطأ والأقدم.

 

هناك جانب آخر يتأثر بهذا الأمر وهو سرعات نقل البيانات ، حيث تتميز الطرز الأعلى فقط بنقل بيانات مرتفع مشابه لجهاز iPad ، والذي يدعم فقط نقل بيانات عالي يقدر ب 40 جيجابايت / ثانية على الطرز الأكثر تكلفة.  وفي الوقت نفسه ، تدعم أجهزة iPad منخفضة المستوى 480 ميجابت في الثانية فقط.

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