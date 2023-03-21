مش هتصدق السعر.. أحدث ساعة Apple Watch Ultra بـ750 جنيها فقط

في نهاية شهر ديسمبر، ظهرت Pebble Cosmos Engage لأول مرة في الهند كواحدة من أولى استنساخات Apple Watch Ultra هناك، وبعد ثلاثة أشهر تقريبًا، لم يعد يُباع المنتج في المنطقة.

وبحسب موقع “جيز مو شينا” التقني، تم تقديمها بسعر 50 دولارًا.

ولملء الفراغ الذي خلفته هذه الساعة التي تم وقف بيعها، أطلقت Gizmore نسختها من استنساخ Apple Watch Ultra في الهند.

تُعرف الساعة الذكية رسميًا باسم Gizmore Vogue، وهي بأسعار معقولة أكثر من Pebble Cosmos Engage، حيث يبلغ سعرها عند التجار حوالي 30 دولارًا (أي ما يعادل 900 جنيه مصري تقريبا)، كما أنها متاحة على موقع Flipkart للبيع أونلاين بسعر 25 دولارا فقط (أي ما يعادل 750 جنيها مصريا).

بصرف النظر عن المظهر بهذه الساعة بـ Apple Watch Ultra، حيث إنها تقدم نفس مجموعة المواصفات التي يمكنك أن تجدها عادة على الساعات الذكية التي تباع بالتجزئة بهذا السعر.

المنتج مزود بشاشة قياس 1.95 بوصة مربعة بدقة 385 × 320 بكسل وذروة سطوع 600 شمعة في المتر المربع، ويدعم أكثر من 100 وجه ساعة.

تأتي الساعة الذكية بوظائف صحية متعددة، مثل مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم، وتتبع النوم، وهناك أيضًا دعم لتتبع الدورة الشهرية والتذكير بعدم الحركة / الجفاف.

على صعيد الاتصال، تأتي الساعة مزودة بتقنية Bluetooth 5.1 للاتصال بالهواتف الذكية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع النشاط، كما تدعم الاتصال عبر البلوتوث من خلال مكبر الصوت والميكروفون المدمجين.

وتعتبر الساعة الذكية حاصلة على تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ويمكن أن تستمر حتى 10 أيام بشحنة كاملة، وتتوفر بالألوان الأسود أو البرتقالي أو الأبيض.