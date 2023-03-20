اشتر أفضل smartwatch من شاومي بـ 200 ريال سعودي فقط

بعد مرور 3 أشهر عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على الساعة الذكية شاومي Redmi Watch 2 Lite التي تحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع نون Noon السعودية خصم كبير على الساعة الذكية شاومي Redmi Watch 2 Lite بقيمة 37% ليصل سعرها النهائي إلى 200 ريال سعودي.

مميزات الساعة الذكية شاومي Redmi Watch 2 Lite

تمتاز ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite بشاشة ملونة تعمل باللمس بقياس 1.55 بوصة، وتحتوي على مستشعر SpO2 لقياس مستويات الأكسجين في الدم ومستشعر PPG عالي الدقة لتتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة في اليوم.

وتمتاز ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite، بأكثر من 100 وضع للياقة البدنية مدعومة بـ 17 وضعا احترافيا، بما في اليوجا والسباحة، بالإضافة إلى إمكانيات قوية لتتبع اللياقة مع تصميم صغير وخفيف الوزن ويصل عمر البطارية إلى 10 أيام من العمل. حيث يوجد 17 وضعًا احترافيًا، بما في ذلك التدريب المتواتر العالي الكثافة واليوغا لمساعدتك في تحقيق هدف اللياقة البدنية الذي تريده.

و تم تحسين أداء مجموعة شرائح نظام GNSS المدمجة لتتبّع الموقع بدقة أكبر. تتوفر أربعة أنظمة عالمية رئيسية لتحديد المواقع، وهي: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وGLONASS وGalileo ونظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية (BDS).