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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري دلوقتي وادفع بعدين.. آبل تطلق خدمة تقسيط لمستخدمي آيفون

خدمة الدفع لاحقا
خدمة الدفع لاحقا

أطلقت شركة آبل Apple، خدمة الدفع اللاحق Apple Pay Later في الولايات المتحدة، بعد أشهر من الكشف عن تحديث رئيسي لـ Apple Pay يحمل نفس الاسم.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تتيح خدمة آبل الجديدة Apple Pay Later، للمستخدميه في الولايات المتحدة تسديد ثمن مشترياتهم على أربعة أقساط موزعة على 6 أسابيع بدون فوائد أو رسوم متأخرة .

 

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خدمة Apple Pay Later

وبدءا من اليوم، قالت آبل أنها ستبدأ في دعوة بعض مستخدمين مختارين عشوائيا للوصول إلى النسخة التجريبية من خدمة Apple Pay Later، مع خطط لتقديمها إلى جميع المستخدمين في الأشهر المقبلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، في وقت سابق من العام الجاري، أنه كان من المفترض أن تظهر خدمة Apple Pay Later لأول مرة مع نظام التشغيل iOS 16، لكن المشكلات الفنية والهندسية أخرت إصدارها.

وسيتمكن مستخدمي Apple Pay المحظوظون الذين تم اختيارهم من التقدم بطلب للحصول على قروض Apple Pay Later من 50 دولارا إلى 1000 دولار، والتي يمكن وضعها في عمليات الشراء عبر الإنترنت وداخل التطبيقات على أجهزة آيفون وآيباد مع التجار الذين يقبلون الدفع عبر خدمة Apple Pay.

خدمة الدفع لاحقا

ولبدء استخدام "خدمة الدفع لاحقا" من آبل، يمكن للمستخدمين التقدم للحصول على قرض داخل تطبيق Wallet على iOS، وسيُطلب منهم بعد ذلك إدخال المبلغ الذي يرغبون في اقتراضه والموافقة على شروط Apple Pay Later.

وذكرت آبل إنه سيتم إجراء سحب مرن للائتمان أثناء عملية التقديم، وبعد الموافقة على المستخدم، سيرى خيار "الدفع لاحقا" عند تحديد Apple Pay عند الدفع عبر الإنترنت وفي التطبيقات على iPhone و iPad.

ويمكن للمستخدمين تتبع وإدارة وسداد القروض بسهولة ضمن تطبيق محفظة آبل Apple Wallet، لرؤية المبلغ الإجمالي المستحق لجميع قروضهم الحالية من مدفوعاتApple Pay Later للمستخدم، وذلك بالإضافة إلى عرض تقويم للمستخدم ما يستحق دفعه عن جميع قروضه خلال فترة 30 يوما التالية.

وكما يمكن أيضا اختيار عرض جميع المدفوعات القادمة ضمن تقويمٍ داخل تطبيق Wallet لمساعدتهم في تتبع وتخطيط مدفوعاتهم. وقبل استحقاق الدفعة، سيتلقى المستخدمون إشعارات تذكيرٍ عبر التطبيق والبريد الإلكتروني.

وأوضحت آبل أن عمليات الدفع من خلال خدمة Apple Pay Later، تتم المصادقة عليها من خلال بصمة اليد أو الوجه أو رمز المرور للمزيد من الخصوصية والأمان، كما أكدت أنها لن تشارك أو تبيع سجلات المعاملات والقروض مع أطراف ثالثة لأغراض التسويق أو الإعلان.

ويشار إلى أن خدمة Apple Pay Later تتنافس مع خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) من PayPal و Affirm و Klarna و Sezzle وعدد لا يحصى من الخدمات الآخري.

خدمة الدفع لاحقا
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