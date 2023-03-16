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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أغلى من آيفون 14 برو.. آبل تزيد أسعار هواتف iPhone 15 Pro

غلى من آيفون 14 برو..
غلى من آيفون 14 برو.. آبل تزيد أسعار هواتف iPhone 15 Pro

أفاد تقرير جديد شاركه، جيف بو Jeff Pu، خبير الأوراق المالية، ومحلل تقني في شركة الاستثمار هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز ومقرها هونج كونج، بأن طرازات آبل القادمة iPhone 15 Pro، قد تكون أغلى ثمنا من طرازات الشركة السابقة.

وبحسب ما ذكره موقع "macrumors"، يشير تقرير "جيف بو"، إلى أن إطار التيتانيوم، ووحدة المعالجة المركزية A17 Bionic، وزيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي، وأزرار الحالة الصلبة مع ردود فعل لمسية من محركات Taptic الإضافية، وعدسة الزوم البصري Periscope، وهي الترقيات التي ستقدمها شركة آبل لإصدارات آيفون برو للعام الحالي iPhone 15 Pro و Pro Max تزيد من تكلفة هذة الأجهزة.

 

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وكانت شركة آبل قد حافظت على سياستها المتمثلة في بيع الموديلات المتطورة من إصدارات iPhone Pro، بسعر يبدأ من 999 دولارا منذ إصدار iPhone X في عام 2017، وهذا يشمل أحدث طراز من آيفون 14 برو، بينما يبدأ سعر طراز Pro Max من 1099 دولارا، والسعر لم يتغير منذ إطلاق جهاز iPhone XS Max.

ولكن طرازات iPhone 15 Pro و Pro Max لهذا العام سوف تكسر هذا "التقليد" غير الرسمي، وفقا لـ "جيف "، وأوضح الخبير التقني في مذكرة بحثية هذا الأسبوع، أن تشهد طرز iPhone 15 Pro زيادة في الأسعار بسبب العديد من ترقيات الأجهزة المشاع عنها سابقا.

وهذه تعد المرة الثانية التي يشاع فيها عن زيادة في أسعار طرازات iPhone 15 Pro، بعد مطالبة لم يتم التحقق منها على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo في شهر يناير الماضي.

ولكن نظرًا لأن شركة آبل غالبا ما ترفع أسعار هواتفها الرئيسية في الأسواق خارج أمريكا الشمالية، فلا يبدو من الغريب أن يتم تطبيق هذا التغيير في النهاية على سوق الولايات المتحدة، سوقها الأساسي.

ومن غير الواضح ما إذا كان iPhone 15 و iPhone 15 Plus القياسيان سيشهدان أيضا زيادة في الأسعار على iPhone 14 و iPhone 14 Plus، والتي تبدأ من 799 دولارا و 899 دولارا على التوالي.

وتعتبر زيادة الأسعار في الولايات المتحدة أمرا معقولا نظرا لمعدلات التضخم فوق المتوسط، إذ تمكنت آبل من الحفاظ على أسعار أجهزتها من البداية دون تغيير لستة أجيال متتالية من طرز Pro، ولكن من المرجح أن ترتفع الأسعار في النهاية حتى تحافظ الشركة على هوامش ربحها.


مواصفات مسربة حول iPhone 15 Pro


وفقا للمواصفات المسربة، فإن هاتف iPhone 15 Pro Max أصغر من iPhone 14 Pro Max من حيث الارتفاع والعرض، ومع ذلك، فإن الطراز القادم سيكون أكثر سمكا، كما أنه سيتميز بتصميم "الجزيرة الذكية" وهي أكثر سمكًا بنسبة 5٪، وسيكون نتوء كاميرا Pro Max أقل وضوحا مما كان متوقعا في البداية، وسيكون ارتفاعه أقل بمقدار 0.59 مم من ارتفاع iPhone 14 Pro Max.

مواصفات مسربة حول iPhone 15 Pro

وسيحتوي هيكل طرازات Pro على إطار معدني، وفقا للتصاميم السابقة. تتميز اللوحة الخلفية الزجاجية بحافة زجاجية ذات منحنى لطيف لخلق انتقال أكثر سلاسة مع الإطار، وحافة شاشة أصغر، وهو يحاكي أجهزة آبل الجديدة M2 MacBook Air و 14 و 16 بوصة MacBook Pro بطرق معينة.

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن سلسلة iPhone 15 في شهر سبتمبر المقبل كالمعتاد، ويشاع أن جميع الأجهزة الأربعة ستحتوي على منفذ USB-C، والجزيرة الديناميكية، وإطار منحني أكثر قليلا، بينما يشاع وجود أكثر من 10 ميزات وتغييرات إضافية لطرازات Pro.

مواصفات مسربة حول iPhone 15 Pro
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