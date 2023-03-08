بـ لون شبابي جذاب.. طراز جديد ينضم لعائلة iPhone من آبل |شاهد

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق إصدار جديد من هاتفي آيفون 14 وآيفون 14 بلس، بـ لون أصفر جذاب، وينضم هذا الطراز إلى عائلة iPhone الخاصة بالشركة لهذا العام، ليصبح بذلك الهاتفين متاحيين في 6 ألوان رائعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز الطراز الجديد باللون الأصفر الفاتح بشكل مكثف للوحة الخلفية الزجاجية، والذي يأتي بلون متدرج ما بين اللون الأصفر الباهت لجهاز iPhone 11 والأصفر العميق لجهاز iPhone XR، مع إطار الألمنيوم له نفس لون الذهب الأصفر اللامع مثل متغير iPhone 11 على عكس الذهب الباهت لجهاز iPhone XR.

وعلى عكس العام الماضي، لن تقدم "آبل" اللون الجديد في طرازات Pro، بدلا من ذلك، ينضم اللون الأصفر الجذاب إلى الألوان الخمسة الموجودة في طرازي iPhone 14 و iPhone 14 Plus القياسيين، والتي تتضمن الأسود، والأزرق، والأرجواني، والأبيض، والأحمر.

ألوان iPhone 14 Plus

وسيتوفر iPhone 14 و iPhone 14 Plus باللون الأصفر للحجز المسبق اعتبارًا من 10 مارس الساعة، على أن يبدأ شحنه يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري.

i Phone 14 Plus

مواصفات هاتف iPhone 14 Plus

وما عدا اللون، فإنه لم يتغير أي شيء بالنسبة لمواصفات الهواتف، و يعد هاتف iPhone 14 Plus الذكي، نسخة ذات حجم شاشة أكبر من iPhone 14، فهو يتميز بشاشة Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1284 × 2778 بكسل، مع ذروة سطوع للمحتوى عالي الوضوح HDR10 مثل الصور ومقاطع الفيديو عند 1200 شمعة.

iPhone 14 Plus

ويتم تشغيل هاتف iPhone 14 Plus، بواسطة معالج "آبل" A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 512 جيجابايت، كما يعمل بأحدث نظام تشغيل iOS 16.

ويتمتع هاتف آبل iPhone 14 Plus، بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر واسع بدقة 12 ميجابكسل، ويدعم التثبيت البصري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone 14 Plus

سعر هاتف iPhone 14 Plus

يتوفر هاتف iPhone 14 Plus في الخارج مقابل سعر يبدأ من 899 دولارًا لطراز التخزين بسعة 128 جيجابايت.

بينما يبلغ سعر هاتف iPhone 14 Plus، في مصر حوالي 33500 جنيه مصري لأقل نسخة.