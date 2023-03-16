عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض مغرى.. خصم 20 % على وحش آبل iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro

أطلقت شركة آبل الأمريكية، سلسلة هواتفها الرائدة آيفون 14 في شهر سبتمبر الماضي، وعلى الرغم مرور فترة كبيرة على إطلاق الإصدارات الجديدة، إلا أن طرازات الشركة السابقة iPhone 13 Pro مازالت تحصل على عروض وخصومات جديدة كل يوم.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmodo"، قدم متجر Amazon الألكتروني، عرضا مغريا على هاتف آبل الرائد iPhone 13 Pro، إذ يمكن لعشاق هواتف آيفون في البرازيل الحصول على الهاتف مقابل خصم قدره 20 % على سعر الهاتف الرئيسي.

 

آيفون يحتل القائمة.. تعرف على أكثر الهواتف مبيعا في العالم

لو موبايلك آيفون.. اعرف إزاى تشغل حسابين واتساب في هاتف واحد

 

ويتوفر هاتف iPhone 13 Pro بسعة 512 جيجابايت، بلون Sierra Blue، بخصم 20 ٪ على متجر Amazon، مما خفضه من 12499 ريال برازيلي إلى 9999 ريال برازيلي، وإلى جانب هذا الخصم الرائع، أتاح المتجر الالكتروني الشهير إمكانية سداد سعر الهاتف على أقساط تصل إلى 10 أشهر بدون فوائد.

عرض على هاتف آبل iPhone 13 Pro على متجر Amazon

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro

ويجمع هاتف iPhone 13 Pro، بين التصميم الجذاب والهيكل القوى، مع حواف صغيرة، وتشطيب زجاجي، وجوانب من الألومنيوم، مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.

iPhone 13 Pro

ويتميز هاتف iPhone 13 Pro، بشاشة عبارة من نوعSuper Retina XDR OLED بقياس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز، بالإضافة إلى ميزات True Tone و Haptic Touch وطلاء مضاد لبصمات الأصابع.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تقنية الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل شريحة آبل القوية A15 Bionic، بالإضافة إلى دعم تقنية Bluetooth 5.0 والتعرف على الوجه Face ID ونظام تحديد المواقع GPS.

iPhone 13 Pro

وفيما يتعلق بالكاميرات، فإن آبل زودت هاتف iPhone 13 Pro، بثلاث عدسات في الخلف بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 6x، إلى جانب كاميرا أمامية بدورها، هي TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل مع الوضع الليلي وتسجيل الفيديو بجودة 4K HDR Dolby Vision.

ويتمتع هاتف iPhone 13 Pro، بعمر بطارية يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الفيديو، بقوة 3095 مللى أمبير في الساعة، يمكن شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط. 

آبل iPhone 13 Pro Amazon عرض آيفون 13 برو خصم آيفون 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

قرار عاجل في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني .. تعرف عليه

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات Oppo A78.. أجدد هواتف أوبو للفئة المتوسطة

لمحدودي الدخل.. موبايل أندرويد جديد يكتسح الأسواق بـ 2255 جنيها

مفاجأة واتساب القادمة لهذا العام.. ميزة جديدة منافسة لـ تيليجرام

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 13 Pro في السعودية

كيف تقرأ رسائل واتساب بدون فتحها.. اعرف الطريقة

أصغر من iPhone mini.. هاتف أندرويد بشاشة 5 بوصات فقط

ما قانون الأمان عبر الإنترنت؟.. وهل سيجبر واتساب على مغادرة بريطانيا للابد؟

في فئة الـ 3000 جنيه.. مواصفات أحدث موبايل من ريلمي

ترشيحاتنا

وزير الصحة: مصر تمتلك 170 مصنعا تنتج أكثر من 95% من الأدوية

وزير الصحة: موائد إفطار وسحور المصريين لا علاقة لها بالغذاء السليم..فيديو

اشتباه في عملية تسلل.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي حدود لبنان

جحود أب..القصة الكاملة لتعذيب طفل وحرمانه من المدرسة بسبب 30 جنيه

باحثة: الإعلام الرياضي سبب أزمات التعصب وممكن يعمل كارثة

قرار عاجل في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير خارق لاتنسي تناولها قبل العلاقة الزوجية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة الكتابة التاريخية للجمهور العام في بيت السناري|صور

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ