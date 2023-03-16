عرض مغرى.. خصم 20 % على وحش آبل iPhone 13 Pro

أطلقت شركة آبل الأمريكية، سلسلة هواتفها الرائدة آيفون 14 في شهر سبتمبر الماضي، وعلى الرغم مرور فترة كبيرة على إطلاق الإصدارات الجديدة، إلا أن طرازات الشركة السابقة iPhone 13 Pro مازالت تحصل على عروض وخصومات جديدة كل يوم.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmodo"، قدم متجر Amazon الألكتروني، عرضا مغريا على هاتف آبل الرائد iPhone 13 Pro، إذ يمكن لعشاق هواتف آيفون في البرازيل الحصول على الهاتف مقابل خصم قدره 20 % على سعر الهاتف الرئيسي.

ويتوفر هاتف iPhone 13 Pro بسعة 512 جيجابايت، بلون Sierra Blue، بخصم 20 ٪ على متجر Amazon، مما خفضه من 12499 ريال برازيلي إلى 9999 ريال برازيلي، وإلى جانب هذا الخصم الرائع، أتاح المتجر الالكتروني الشهير إمكانية سداد سعر الهاتف على أقساط تصل إلى 10 أشهر بدون فوائد.

عرض على هاتف آبل iPhone 13 Pro على متجر Amazon

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro

ويجمع هاتف iPhone 13 Pro، بين التصميم الجذاب والهيكل القوى، مع حواف صغيرة، وتشطيب زجاجي، وجوانب من الألومنيوم، مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.

iPhone 13 Pro

ويتميز هاتف iPhone 13 Pro، بشاشة عبارة من نوعSuper Retina XDR OLED بقياس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز، بالإضافة إلى ميزات True Tone و Haptic Touch وطلاء مضاد لبصمات الأصابع.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تقنية الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل شريحة آبل القوية A15 Bionic، بالإضافة إلى دعم تقنية Bluetooth 5.0 والتعرف على الوجه Face ID ونظام تحديد المواقع GPS.

iPhone 13 Pro

وفيما يتعلق بالكاميرات، فإن آبل زودت هاتف iPhone 13 Pro، بثلاث عدسات في الخلف بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 6x، إلى جانب كاميرا أمامية بدورها، هي TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل مع الوضع الليلي وتسجيل الفيديو بجودة 4K HDR Dolby Vision.

ويتمتع هاتف iPhone 13 Pro، بعمر بطارية يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الفيديو، بقوة 3095 مللى أمبير في الساعة، يمكن شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط.