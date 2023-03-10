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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو موبايلك آيفون.. اعرف إزاى تشغل حسابين واتساب في هاتف واحد

واتساب
واتساب

زودت شركة آبل Apple، هواتف آيفون بدعم لتشغيل بطاقتي SIM، بطاقة الاتصال الخليوية التقليدية وبطاقة eSIM الإلكترونية المدمجة باللوحة الأم بهاتف آيفون، ووفقا للشركة فإن بطاقة eSIM هي بطاقة SIM إلكترونية متوافقة مع معايير الصناعة يمكنك من خلالها تنشيط خطة البيانات للأجهزة التي يوفرها المشغل دون استخدام بطاقة SIM فعلية، وهذه الإمكانية متاحة من خلال أجهزة iPhone XS أو XS Max أو iPhone XR أو الإصدارات الأحدث.

وبحسب ما ذكره موقع "gearrice"، يتمثل وجود شريحة الاتصال eSIM، في هواتف آيفون أنه يمكنك الحصول على رقمي هاتف مختلفين لإجراء مكالمات أو استقبالها، بالإضافة إلى تصفح الإنترنت بمعدل بيانات واحد أو آخر.

 

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وعادة، ما يتم استخدام شريحتين اتصال من قبل الأشخاص الذين لديهم رقم شخصي وآخر متعلق بالعمل، حتى لا يضطروا إلى استخدام جوالين مختلفين في نفس الوقت، كما يمكنك استغلال هذه البطاقة الثانية في إنشاء حسابين مختلفين على خدمة واتساب وتشغيلهما في وقت واحد على أجهزة آيفون.

كيفية تشغيل حسابين واتساب على آيفون


- للحصول على حساب واتساب ثاني وتشغيله على هاتف آيفون، سيتعيين عليك تنزيل تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، على جهازك وعلى الرغم من كونه خدمة مخصصة للشركات، إلا أنه يمكنك استخدامه كالإصدار الخاص أيضا، وبمجرد تسجيل الدخول لإصدار الأعمال من واتساب، فإن أول شيء سيسألك عنه النظام الأساسي هو ما إذا كنت تريد استخدام نفس رقم الهاتف المرتبط بحساب WhatsApp على هاتفك، لأنه سيكتشف أن لديك رقما مرتبطا بحساب شخصى على الجهاز.

- تتمثل الخطوة الثانية في إضافة رقم الهاتف الثاني، ثم انتظر قليلا للتحقق من الرقم، بمجرد اكتمال العملية، يمكنك وضع صورة ملفك الشخصي أو اسمك، في حالة عدم وجود غرض تجاري للحساب، فليس من الضروري إضافة أي فئة تجارية، حتى تتمكن من استخدام الحساب الجديد شخصي فقط وليس تجارى.

- بمجرد تنشيط الحساب الثاني، ستتمكن من إرسال الرسائل من كلا من التطبيقين من خلار رقمي هاتفين مختلفيين.

مميزات تطبيق واتساب بيزنس

يشبه تشغيل تطبيق WhatsApp Business إلى حد كبير تطبيق المراسلة الفورية الذي تستخدمه حاليا، ولكن توجد اختلافات كبيرة جدا في هذا الإصدار المخصص للشركات، فهو يضم إعدادات الأعمال والإحصاءات كما يدعم الخطوط الأرضية، وليس بالضرورة تشغيله بـ رقم هاتف محمول.

وقد صممت شركة "ميتا" الوظائف التي تقوم بتضمينها بـ واتساب بيزنس للشركات، فإذا انتهت ساعات العمل، فإن التطبيق يتيح لك تنشيط الرسائل أو إلغاء تنشيطها أو جدولتها لساعات محددة، وستكون هذه الرسالة مفيدة للغاية، لأنها قابلة للتخصيص بنسبة 100٪ ، وبالتالي يمكن للعميل المحتمل الذي يتصل بك وأن يتلقى تعليمات للمحاولة بالتواصل معك مرة أخرى في وقت آخر.

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