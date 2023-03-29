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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تطلق خدمة Apple Pay للدفع بالتقسيط مع تقسيم المشتريات بدون فوائد

آبل تطلق خدمة Apple
آبل تطلق خدمة Apple Pay للدفع بالتقسيط

أطلقت شركة Apple آبل خدمتها المالية Apple Pay التي تتيح الدفع بالتقسيط عند شراء منتجات جديدة من الشركة، حيث تمكن الخدمة المستخدمين من تقسيم مشترياتهم إلى 4 مدفوعات بدون فوائد وبدون رسوم. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن آبل أتاحت خدمة Apple Pay في الولايات المتحدة بعد فترة طويلة من الاختبارات واللوائح للشراء والدفع لاحقا، حيث تشكل الخدمة تهديدًا للبنوك التقليدية وبطاقات الائتمان. 

 

وتم إتاحة خدمة Apple Pay من خلال نظام دعوة عشوائي للمستخدمين تم اختيارهم عشوائيًا وستتم دعوتهم للوصول المبكر إلى الإصدار التجريبي. 

 

ويمكن استخدام خدمة Pay Later فقط لعمليات الشراء عبر الإنترنت وداخل التطبيق على هواتف آيفون و آيباد iPad بدءا من نظام التشغيل iOS 16.4 و iPadOS 16.4 ، على التوالي ، كما يجب أن تكون عملية الشراء من التجار الذين يقبلون Apple Pay. 

 

وسيكون بإمكان المستخدمين التقدم بطلب للحصول على قروض Pay Later بدءا من 50 دولارًا إلى 1000 دولار، وبمجرد الموافقة ، سترى خيار الدفع لاحقًا عند تحديد Apple Pay عند الدفع عبر الإنترنت وفي التطبيقات، كما أنه بمجرد إعداد Apple Pay Later ، يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على قرض مباشرةً في تدفق الخروج عند إجراء عملية شراء. 

 

وفي الوقت نفسه يحذر المحللون من أن خدمة Apple Pay ستفتح الباب أمام المستخدمين العاديين للدخول في عالم غامض من التمويل غير المنظم، حيث ستستهدف الفئات الأصغر سنا من المراهقين والشباب وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض وستعرضهم لديون طائلة.

 

 

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