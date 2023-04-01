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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق عرض رمضان.. خصم 3 آلاف جنيه على سامسونج Galaxy A23

Samsung Galaxy A23
Samsung Galaxy A23

 

تتنافس المتاجر الإلكترونية وتجار البيع بالتجزئة في شهر رمضان المبارك على تقديم المنتجات بأرخص الأسعار مع عروض مغرية للغاية للشراء خاصة مع المنتجات الإلكترونية مثل أجهزة التابلت والساعات الذكية وأيضا الهواتف النقالة التي أصبحت سلعة لا غنى عنها لكل فئات المجتمع.

توفر متاجر أمازون مصر موبايل  سامسونج  Galaxy A23 الداعم حتى شبكات الجيل الرابع 4G بسعر 6,699 جنيه فقط، بعد أن كان بـ 7917 جنيه مصري، اي بخصم 15% من ثمنه الفعلي، وذلك مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 6GB RAM 128GB، في السطور التالية ترصد صدى البلد كل مواصفات الهاتف.

Samsung Galaxy A23

مواصفات موبايل Samsung Galaxy A23

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي مع شاشة عرض PLS LCD مقاس 6.6 بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، ودقة وضوح 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 400 نقطة لكل بوصة، مع معدل شاشة إلى هيكل 82.5% وزجاج حماية من Corning Gorilla Glass 5

يعمل هاتف  سامسونج  من خلال معالج  كوالكوم  شريحة SM6225 Snapdragon 680 4G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، مع تردد ميقاتي أقصى لوحدة المعالجة المركزية 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 610 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 جيجابايت رام وسعة تخزين 64/128 جيجابايت روم ، يمكن زيادتها عبر فتحة microSDXC.

Samsung Galaxy A23

يحزم الهاتف بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة من مادة ليثيوم بوليمر سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام تشغيل أندوريد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5 ووزن إجمالي 195 جم وأبعاد هيكل، الطول 165.4 مم والعرض 76.9 مم والسمك 8.4 مم مع إطار وظهر من البلاستيك.

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يأتي هاتف سامسونج بإعداد كاميرات رباعي في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.2 وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.4 وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.4 وكاميرا سيلفي فتحة عدسة واسعة f/2.2 بدقة 8 ميجابيكسل.

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