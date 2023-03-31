مفارقة تاريخية.. محمد دياب يكشف عن صلة القرابة مع إيهاب فهمي

كشف الفنان محمد دياب، عن صلة القرابة التى تجمعه بالفنان ايهاب فهمى وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب دياب "مفارقة تاريخية انا واخى وصديقى وزميلى الفنان النجم/إيهاب فهمى طلعنا أبناء عم و احنا الاتنين منعرفش سبحان الله والله ده حصل فعلاً مش هزار".



ويشارك محمد دياب فى مسلسل "تحت الوصاية"، من بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر.

وتدور أحداث مسلسل "تحت الوصاية" سيدة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها قارب صيد، وتعمل على توريد الأسماك، وتواجه عدة مشاكل وخلافات، والعمل المكون من 15 حلقة

يُعرض المسلسل في رمضان على شاشة قناة DMC، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن منهم دمياط واسكندرية.