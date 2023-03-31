عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفارقة تاريخية.. محمد دياب يكشف عن صلة القرابة مع إيهاب فهمي

دياب وايهاب
دياب وايهاب

كشف الفنان محمد دياب، عن صلة القرابة التى تجمعه بالفنان ايهاب فهمى وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب دياب "مفارقة تاريخية انا واخى وصديقى وزميلى الفنان النجم/إيهاب فهمى طلعنا أبناء عم و احنا الاتنين منعرفش سبحان الله والله ده حصل فعلاً مش هزار".


ويشارك محمد دياب فى مسلسل "تحت الوصاية"، من بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر.

وتدور أحداث مسلسل "تحت الوصاية" سيدة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها قارب صيد، وتعمل على توريد الأسماك، وتواجه عدة مشاكل وخلافات، والعمل المكون من 15 حلقة

يُعرض المسلسل في رمضان على شاشة قناة DMC، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن منهم دمياط واسكندرية.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٣٣١_٢١١٦٢١
IMG_٢٠٢٣٠٣٣١_٢١١٦٢١
IMG_٢٠٢٣٠٣٣١_٢١٠١٣٣
IMG_٢٠٢٣٠٣٣١_٢١٠١٣٣
ايهاب فهمي محمد دياب مسلسل تحت الوصاية صلة القرابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

تبدأ من 20 لـ 25%.. توقعات بطرح شهادات إدخارية جديدة بعد رفع الفائدة

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

ترشيحاتنا

إهداء جائزة | مادلين طبر : والله لم أحضّر لكلامي عن الرئيس السيسي

ملخص الأسبوع بالجامع الأزهر.. توزيع 29000 وجبة إفطار و27 درسا واحتفالية كبرى

المداح الحلقة 10.. شقيقة حمادة هلال تحاول الخلاص منه

أول دولة غربية تفعلها .. لماذا حظرت إيطاليا Chat GPT ؟

مبقاش فيه كليبات فاضحة | تامر أمين : الراقصات اختشوا ورجعوا الكباريهات

مادلين طبر تدخل في نوبة بكاء مفاجئة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قضية طليقها .. ظهور مميز لـ آيتن عامر بـ خصر نحيف

بـ زيادة وزن لافتة .. منى فاروق تثير الجدل بـ قفطان رمضاني

لـ مرضى الكبد الدهنى .. أطعمة تناولها في رمضان

يصفوني بـ المشوهة .. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي

فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفربق | ماذا يحدث في القلعة الحمراء ؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ