إهداء جائزة | مادلين طبر : والله لم أحضّر لكلامي عن الرئيس السيسي

علقت الفنانة مادلين طبر، على تصريحاتها في أحد المهرجانات بإهداء جائزتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "أقسم بالله لم أحضّر أي كلمة عن الرئيس السيسي أو عن مصر".

تابعت مادلين طبر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :"مصر لها فضل كبير عليا وسبب في نجاحي، وبكيت وأهديت الجائزة عن مشوار عمري لسيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي".

أضافت الفنانة مادلين طبر، هناك العديد من الفنانين يدفعون الكثير من الأموال لتسويق أعمالهم وشن حملات ترويجية لأعمالهم الفنية، وأحيانا يكون التسويق للفت نظر المخرجين بلوك جديد.

