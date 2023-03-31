الرئيس : الشعب يقدر جهود وتضحيات القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي يالتجمع الخامس، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان.

كما التقى الرئيس السيسي عقب أداء الصلاة مع كبار قادة القوات المسلحة، حيث تقدم بالتهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الرئيس ، أن الشعب المصري العظيم يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها.



وأوضح أن رجال القوات المسلحة يمثلون امتدادا لجيل أكتوبر في تأدية واجبهم بأعلى مستويات التفاني والإخلاص والكفاءة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته وتعزيز مسيرته نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.

وتناول اللقاء عددًا من أهم الموضوعات المطروحة على كافة الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، خاصةً في ضوء ما يشهده العالم من تطورات سياسية واقتصادية متلاحقة، بالإضافة إلى جهود مصر المتواصلة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

