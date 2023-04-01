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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|بدء امتحانات شهر مارس لطلاب النقل الأحد..أول كسوف للشمس في عام 2023 يحدث مع آخر أيام شهر رمضان..مستشفيات جامعة القاهرة : هدفنا "قصر عيني جديد" يستقبل مرضى التأمين الصحي الشامل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بدء امتحانات شهر مارس لطلاب النقل الأحد.. والمدارس تحذر: الغياب ممنوع
يستعد طلاب صفوف النقل بجميع المدارس، لأداء امتحانات شهر مارس، من بعد غد الأحد، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، الذي أوصى بعقدها في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023  .

التعليم تطلق مبادرة "اتكلم إشارة" في جميع مدارس الجمهورية
أعلنت الادارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق مبادرة "اتكلم إشارة" ، والبدء فى طباعة بوستر بالحجم  الكبير يضم ٢٤ كلمة بلغة الاشارة لتوزيعه فى كل مدارس مصر.

اتحاد جامعة القاهرة: استمرار الأنشطة الطلابية في رمضان واستعدادات لمسابقة المسرح
أكد الطالب عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن الأنشطة الطلابية مستمرة خلال شهر رمضان وأنه من المقرر تنظيم  خلال هذا الشهر عدد من الندوات الثقافية والفكرية وإبداعية وعروض فنون شعبية وموسيقية، ويمكن للطلاب الاستمتاع بأنشطة مختلفة وتوسيع معارفهم وفهمهم للعديد من الموضوعات.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على منحة دراسية باليابان.. تفاصيل
يفتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية لقضاء فصل دراسي أو عام دراسي للمرحلة الجامعية الأولى ومتاح التقدم الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات حتى 2023/4/13 مع إرفاق صورة ضوئية من جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً.

حسم موعد امتحانات النقل والإعدادية ونقل مكتب حجازي للعاصمة الإدارية |التعليم في أسبوع
شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار الاسبوع ، عددا من الاحداث الهامة التي لفتت انتباه جميع المهتمين بشأن اخبار التعليم قبل الجامعي في مصر ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد حصاد أبرز أخبار التعليم على مدار الاسبوع.

أول كسوف للشمس في عام 2023 يحدث مع أخر أيام شهر رمضان
 أول كسوف للشمس لعام 2023، أيام تفصلنا عنه حيث يستعد العالم لإستقبال أكثر الظواهر الفلكية تأثيرآ والتي يحرص علي متابعتها عدد كبير من الناس سواء كانوا من محبي الظواهر الفلكية أو ومن غير محبيه، وسوف يحدث هذا الكسوف مع آخر ايام شهر رمضان.

جامعة القاهرة تطلق مسابقة حول مفهوم الإدمان وآثاره علي الشباب
أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة  تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية والمعاهد وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان للعام الجامعي 2022/2023.

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 25 مارس وحتى 31 مارس وكان على النحو الآتي:

كسوف الشمس و7 اقترانات.. ظواهر فلكية تحدث خلال شهر أبريل
نشهد خلال شهر أبريل 2023 عددا كبير من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

مستشفيات جامعة القاهرة : هدفنا قصر عيني جديد يستقبل مرضى التأمين الصحي الشامل
كشف الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، عن موقف المستشفيات من فكرة التأمين الصحى الشامل.

 

 

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