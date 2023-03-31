كسوف الشمس و7 اقترانات.. ظواهر فلكية تحدث خلال شهر أبريل

نشهد خلال شهر أبريل 2023 عددا كبير من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر أبريل 2023

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر أبريل 2023

اكتمال القمر (بدر شهر رمضان) 6 أبريل

يظهر قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 6 أبريل ويبلغ لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر الزهري أو الوردي أو قمر العشب دلالة على أجواء الربيع ونمو الأزهار والعشب في هذا الوقت من العام.

القمر وأنتاريس (9 أبريل)

أنتاريس Antares أو قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

يقترن القمر مع النجم أنتاريس ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الجنوب الشرقي في الـ 10:30 مساء حتى بزوغ فجر اليوم التالي.

الزهرة وبلايدس (11 أبريل )

يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى غروب هذا المشهد في الـ 9:15 مساء.

الحشد النجمي (الثريا) هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، ويقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور.

عطارد في أقصى استطالة من الشمس (11 أبريل)

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ 19.5 درجة من الشمس، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغرب في الـ 7:45 مساءا تقريبا في ذلك اليوم.

القمر وزحل (16 أبريل)

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في الـ 3:30 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي.

القمر الجديد (محاق شهر شوال) (20 أبريل)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض.

كسوف كلي للشمس لا يُرى في مصر (20 أبريل)

ويُسمى هذا الكسوف بالكسوف الشمسي الهجين Hybrid Solar Eclipse لأن القمر سيكون قريبا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما.

علما بأن هذا الكسوف سيظهر كليا في بعض أجزاء من العالم ، كما سيظهر حلقيا في أجزاء أخرى سيبدأ مسار الكسوف في جنوب المحيط الهندي ويتحرك عبر أجزاء في غرب أستراليا وجنوب إندونيسيا ، أما الكسوف الجزئي فسيكون مرئيا في معظم أنحاء إندونيسيا وأستراليا.

القمر وبلايدس (22 أبريل)

يقترن القمر مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades - الثريا أو الأخوات السبعة - حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 8:30 مساءا.

زخة شهب القيثارة Lyrids (23 أبريل)

تحدث هذه الظاهرة سنويا فيما بين 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23 .

تُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها، تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861.

ويصل عدد الشهب فيها الى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب .

القمر والزهرة (23 أبريل)

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء في ذلك اليوم باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 9:40 مساءا تقريبا.

وملاحظة الإرتفاع التدريجي لكوكب الزهرة في السماء فوق الأفق الغربي يوما بعد يوم خلال شهر أبريل بعد غروب الشمس مباشرة.

القمر والمريخ (25 أبريل)

يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، ويمكن مشاهدة هذا الإقتران بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء إلى أن يبدأ في الغروب في الـ 11:30 مساءا تقريبا.

القمر وبولوكس (26 أبريل)

يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux، يكون هذا الاقتران في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل إلى أن يبدأ في الغروب بعد منتصف الليل تقريبا.