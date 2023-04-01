بخصم 60%.. إستمرار مبادرة "قافلة الخير" للأهالي في شهر رمضان بسيناء

تواصل مبادرة "قافلة الخير لشهر الخير" توزيع اللحوم البلدية لاهالي محافظة شمال سيناء ، بخصم يصل إلى اكثر من 60% المبادرة بقيادة دكتور كريم سلام "أمين شباب حزب مستقبل وطن بالمحافظة"، وبتوجيهات من قيادات الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع أمانة العلاقات الحكومية بقيادة المهندس أشرف حلاوه.



حيث تأتي المبادرة في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في إقامة المبادرات والفعالية المختلفة لمساندة الدولة في خدمة المواطنين.

والمبادرة عباره عن طرح 10 طن لحم بلدي و10 طن ارز نقي طوال ايام شهر رمضان المبارك يتم توزيعها على الأسر الاكثر إحتياجاً ومحدودي الدخل من أهالي شمال سيناء .

1كيلو لحم بلدي:

ويحصل لكل مستفيد "بون" بقيمة 1كيلو لحم بلدي و1 كيلو ارز مقابل 100 جنيه فقط، بنسبة خصم تصل إلى أكثر من 60% وستتحمل أمانة الشباب النصيب الاكبر من التكلفة لإيمانها بدورها المجتمعي.

والمبادرة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك بواقع 350 كيلو يومياً.. حيث تتم عملية التوزيع من خلال امانات اقسام مدينة العريش الاربعة والوحدات الحزبية التابعه لها.

والتوزيع من خلال منفذ "كله بلدي" وسط مدينة العريش.

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