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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة 1000 جنيه.. احسب مرتبك في بداية شهر أبريل الجديد

صدى البلد

بدأ التطبيق الفعلي لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 ، بشأن إعداد مجموعة من الحزم الاجتماعية من شأنها تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وذوي الكادرات الخاصة، والذي من خلالها يرتفع دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، ناهيك عن زيادة المعاشات.

زيادة المرتبات والمعاشات

 

زيادة المرتبات والمعاشات.. جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مواجهة تحديات الأزمة الحالية وتخفيف ما فرضته من أعباء على المواطنين بعد الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدناه الآونة الاخيرة مما تتطلب ان يكون هناك دعم يحد من الأثآر التضخمية وموجة الغلاء الراهنة.

حتمت مستجدات الأزمات العالمية زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك تعزيزا لقدرة المواطنين على التعامل مع التداعيات السلبية والتكيف معها،وتحملها بما يضمن حياة كريمة لهم كحق طبيعي من حقوقهم الذي تسعى الدولة لإكفاله.

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زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

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بعد ساعات .. أصحاب المعاشات ينتظرون بدء صرف الزيادة الجديدة 15%

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خلال أبريل.. موعد وجدول زيادة المرتبات 2023 رسميا في شهر رمضان

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للاستفادة بزيادة المرتبات.. إلغاء هذه الضرائب عن الموظفين بداية من أبريل

 ومن هذا المنطلق تطبق الحكومة اليوم قرارات زيادة المرتبات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذوي الكادرات الخاصة، والذي من خلالها يرتفع دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

زيادة المرتبات بشهر أبريل 2023
 

زيادة المرتبات.. وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي فإضافة الزيادة الجديدة للمرتبات بدأت اليوم الموافق 1 أبريل 2023، والذي من خلالها يرتفع دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

قيمة الزيادة الجديدة على المرتبات
 

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، والتي تضاف مع رواتب شهر أبريل الحالي ، على النحو التالي:

درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون 7000 جنيه شهريًا.
درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون 6000 جنيه شهريًا.
الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون 5000 جنيه شهريًا.
الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون 3500 جنيه شهريًا.
 

زيادة المعاشات 15 %  2023 وتبكير موعد صرفها
 

كما يشهد اليوم السبت الموافق  1 أبريل   صرف المعاشات، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بتبكير صرف المعاشات  بدلا من صرفها في شهر يوليو بزيادات لا تتعدى 15% وفقا قانون المعاشات.

 

جاء ذلك بعد موافقة البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية على قانون الحكومة بشأن زيادة المعاشات، في ضوء ما وجه به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم أصحاب المعاشات وتحسين دخولهم .

زيادة المعاشات 30% للفئات التي تجمع بين معاشين
 

وفقا لقانون التأمينات والمعاشات، زيادة المعاشات لن تتخطى 15%، ولكن على الرغم من ذلك، ستكون الزيادة مضاعفة لمستحقي المعاشين 30%، وفقا لقانون التامينات والمعاشات.

حالات الجمع بين معاشين بقانون التأمينات والمعاشات

 

يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.


تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.


يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.


يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.


يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.


يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
 

الفئات المستحقة للمعاش لقانون المعاشات الجديد

 

الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.


الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
 

الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
 

الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

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