حالات وقف المعاش ..أعرف المستندات المطلوبة لصرفه للمستحقين بعد الوفاة

سمح قانون المعاشات إمكانية تقاضي معاش الأب المتوفي للأبناء والأرملة وفق شروط معينة مع ضرورة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لاستحقاق معاش الأب المتوفى إلا أن هناك بعض الحالات التي قد تسبب فى الحرمان من المعاش ووقفه.

صرف معاش المستحقين

ووفق للتأمينات الإجتماعية فإن هناك طريقة معينة من أجل توزيع معاش الأب المتوفي بين المستحقين وصرفه ففى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

حالات وقف المعاش



ويمنح القانون الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الحق فى تقاضي المعاش بشروط إلا أنه فى حالة عدم توافر اي من تلك الشروط قد يؤدي إلي وقف صرف المعاش .

وتشمل الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش والحرمان من الزيادة الجديدة في المعاشات مايلي :-

- فى حالة فى وفاة المستحق يتم وقف المعاش عن صاحبها، لكنه ينتقل إلى المستحقين عنه المعاش من الأبناء والأرملة.

- يتم وقف المعاش فى حالة زواج الزوج أو الأرملة

- كما تشمل حالات وقف المعاش بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، لكن القانون استثنى من ذلك مجموعة من الحالات التي تتطلب المساعدة عبر منحهم أو استمرار منحهم المعاش، وهي:

- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

- الطالب حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.

- كذلك يوقف المعاش عند توافر شروط استحقاق معاش آخر.



المستحقون للمعاش

الفئات المستحقة لمعاش المتوفي

- يستحق المعاش الأرمل

- كما يستحق صرف المعاش الأرملة

- الأبناء والبنات

- الوالدان

-الإخوة والأخوات

- كذلك المطلقات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الأب المتوفى



- تتضمن المستندات المطلوبه للحصول علي معاش الأب المتوفي شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- تشمل المستندات المطلوبة أيضا صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين من أجل استحقاق المعاش.

- ومن بين الاوراق المطلوبة أيضا صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- و للحصول على معاش الأب المتوفي يجب تقديم بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحقا من الصندوق الحكومي.

- اما اذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.