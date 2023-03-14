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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يقرر صرف المعاش الشهري للفقراء 20 مارس

بيت الزكاة
بيت الزكاة

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديم موعد صرف الإعانة الشهرية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري، عن شهر إبريل لتصرف يوم 20 مارس الجاري.

 

كما قرر شيخ الأزهر، توزيع كوبون مشتريات بقيمة 300 جنيه مع الإعانة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

توزيع الكوبونات على أهالي مطروح

 

قام وفد من بيت الزكاة والصدقات بتوزيع ١٠ آلاف كوبون لمستحقي الزكاة والصدقات بمحافظة مطروح وذلك بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وتبلغ قيمة الكوبون  ٣٠ جنيها وتتيح للمستحقين شراء مواد غذائية بقيمتها من أحد المنافذ التابعة لوزارة التموين.

 

وتم توزيع الكوبونات على  المستحقين في مدن وقرى المحافظة حيث تم توزيع ٦ آلاف كوبون في مركز ومدينة مرسى مطروح، وألف كوبون بمدينة الحمام، وألف كوبون بقرى البنجر، و٧٥٠ كوبون بمدينة سيوه، و٧٥٠ كوبون بمركز ومدينة براني، بالإضافة إلى أكثر من ألف مستفيد يتلقون الكوبون من خلال مكاتب البريد.

 

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات "إطعام " لتوزيع كوبونات غذائية على كافة المستحقين لمساعدتهم في تدبير احتياجاتهم المعيشية في كافة المحافظات.

شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات الكوبونات الإعانة شهر رمضان

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