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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بنى سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا سن المعاش

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم219، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر مارس الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريم العاملين تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

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وضمت قائمة العاملين الذين تم تكريمهم كلا من: مصطفى فرغلي عبد الرحمن كلية التعليم الصناعي، وإيمان إيهاب أمين كلية الحقوق، ومحمد فوزي، وسعيد سيد محمد، وأمجد جرجس يعقوب، وعبد العزيز محمد بإدارة الجامعة، وصابرين صالح علي بالمدن الجامعية، وفتحي عيد محمد بكلية الطب البيطري.

بني سويف كلية الحقوق السنوات الماضية جامعة بنى سويف مجلس جامعة بني سويف الطب البيطري

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