حكاية جامع موط الكبير..تحول من مسجد عتيق لـ صرح إسلامي بالوادي الجديد

يعد جامع موط الكبير بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، أحد معالم المدينة منذ عقود من الزمن وشهد العديد من المحافل والمناسبات لكونه المسجد "العتيق والأول فى مدينة موط بالداخلة ومع تعاقب الزمن وتدهور حالة المسجد ومنشآته قررت الأجهزة التنفيذية إجراء عملية إحلال وتطوير للمبنى بالكامل ومع البدء فى أعمال الإزالة للمبنى القديم كان مشهد هدم المئذنة الأساسية مؤلما لأهالى الداخلة دون استثناء وذلك لما ارتبطوا به من مشاعر حب وتقديس وإجلال لهذا المبنى الذى يرمز لوحدة وتكاتف أهالى الداخلة المعروفين بطيبة القلب وحب الخير.

وبعد شهور من التنفيذ ظهرت مجموعة من المعوقات فى العمل تسببت فى تأخير انجاز المشروع فى وقته وهو ما استدعى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للتدخل بقوة والتوجيه بتذليل كافة العقبات لإنجاز المشروع ووعد الأهالى بأن يتم الانتهاء منه في اقرب على الرغم من الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد إلا أن العمال والمهندسين والمشرفين فى هيئة الأوقاف ومسئولى الوزارة والأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة ومديرية الاسكان ومجلس مدينة الداخلة فى تحدى للخير من أجل الوفاء بالوعد مع المواطنين.

وها هو الحلم يتحقق حيث افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بحضور نخبة من محافظى الوادى الجديد السابقين مسجد موط الكبير والذى تحول الى أحدث وأهم واكبرصرح إسلامى بالواحات الداخلة المجمع الإسلامى الكبير (مسجد التواب الرحيم)، والذى يشكل تحفة معمارية، حيث تم عمل الرسومات المعمارية على أحدث طراز إسلامى.

وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الوقاف بـ الوادى الجديد إن المجمع جرى إنشاؤه على مساحة 2000 متر، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأول مسجد على مساحة 1200 متر، ويستوعب 1500 مصلى ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات و13 دورة مياه.

وأضاف شاهين، أن الملحقات على مساحة 150 مترا مربعا وتشمل بالدور الأرضى مريضة وعدد 12 دورة مياه، ومصلى سيدات بالدور الأول علوى أعلى الملحقات على مساحة 120 مترا مربعا ويستخدم مصلى سيدات ومكتب تحفيظ قرآن مؤكدا أن صحن المسجد تم إنشاؤه على مساحة 1300 متر مربع.

وأكد الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الوقاف بـ الوادى الجديد أن المسجد وملحقاته يخدم سكان مركز الداخلة وعددهم 25 الف نسمة: يعتبر المجمع اكبر مجمع بالمحافظة وتقام به كل المناسبات والحفلات والافراح والجنازات حيث يقع وسط الكتلة السكنية داخل مدينة موط، حيث جرى إنشاء دار مناسبات على مساحة 300 متر مربع لإقامة جميع المناسبات والحفلات وملحق بها بالدور الاول علوى قاعة متعددة الأغراض.

المجمع الاسلامي بمدينة موط (1)

المجمع الاسلامي بمدينة موط (2)

المجمع الاسلامي بمدينة موط (3)

المجمع الاسلامي بمدينة موط (4)