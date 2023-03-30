محافظ الوادى الجديد : استبدلنا موائد الرحمن بتوصيل وجبات للأسر الفقيرة

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، أن المحافظة منذ بداية شهر رمضان 2023 استبدلت موائد الرحمن التى يتم تنظيمها كعرف متبع بمبادرة لتوصيل الوجبات الكاملة إلى منازل الأسر الفقيرة فى سرية تامة، حفاظا على مشاعر تلك الأسر ومشاركتهم فرحة رمضان، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تصريحاته فى مبادرة اسأل المحافظ فى الحلقة رقم 60 والتى أطلقها المحافظ للرد على تساؤلات ومطالب المواطنين، مؤكداً على أن المحافظة أطلقت أيضا مبادرة الاطعام المجاني للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وقال المحافظ، إن المبادرة تستهدف تقديم 500 وجبة ساخنة يوميًا للطلاب على مدار العام، ضمن الخدمة المتميزة التي يقدمها مقر الإقامة، للتيسير على الطلاب والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فضلاً عن توزيع وجبات غذائية للحالات الأكثر احتياجًا خلال فترة العطلة الدراسية، مشيداً بالتعاون المتواصل و المُثمر مع بنك الطعام المصري في دعم جهود المحافظة لمساندة الحالات المستحقة وتوفير المساعدات اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم..