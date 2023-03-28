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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه بتجميع زكاة الزروع تزامناً مع موسم حصاد القمح

محافظ الوادي
محافظ الوادي

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بقيام الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع بالاستمرار في جمع زكاة الزروع بالتزامن مع موسم الأقماح وتخصيص العائد كخدمات للحي والأسر الأكثر احتياجًا، وتشكيل لجنة لبحث موقف أراضي الجمعيات الخيرية للنظر في أمر الجمعيات غير الفاعلة ودعم الجمعيات النشطة.

محافظ الوادي الجديد يوجه بتوصيل خط مياه شرب لحي القلقان بالخارجة

كما وجه المحافظ باستمرار الكافتيريات المستغلة للأرض المخصصة لإقامة الشهر العقاري بالممشى السياحي طبقًا للشروط، لحين البدء في أعمال إنشاءات المبنى العقاري وإدراج الشارع الرئيسي المؤدي لحي الزهور ضمن خطة رصف الطرق بالمدينة كأولوية أولى، عقب الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، وتكليف مديرية الطرق بمراجعة المطبات الصناعية المرتفعة عن المعدل المسموح به ومعالجتها لعدم تضرر السيارات.

محافظ الوادي الجديد يوجه بتوصيل خط مياه شرب لحي القلقان بالخارجة

كما أصدر توجيهاته للتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية التموين لفتح مخبز سياحي بحي 25 يناير التابع لمدينة الخارجة وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال الخدمية الحيوية للمواطنين.

 

الوادى الجديد الوحده المحلية الجمعيات الأهلية الجمعيات الخيرية مديرية التموين محافظ الوادي الجديد

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