محافظ الوادى الجديد يوجه بتجميع زكاة الزروع تزامناً مع موسم حصاد القمح

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بقيام الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع بالاستمرار في جمع زكاة الزروع بالتزامن مع موسم الأقماح وتخصيص العائد كخدمات للحي والأسر الأكثر احتياجًا، وتشكيل لجنة لبحث موقف أراضي الجمعيات الخيرية للنظر في أمر الجمعيات غير الفاعلة ودعم الجمعيات النشطة.

كما وجه المحافظ باستمرار الكافتيريات المستغلة للأرض المخصصة لإقامة الشهر العقاري بالممشى السياحي طبقًا للشروط، لحين البدء في أعمال إنشاءات المبنى العقاري وإدراج الشارع الرئيسي المؤدي لحي الزهور ضمن خطة رصف الطرق بالمدينة كأولوية أولى، عقب الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، وتكليف مديرية الطرق بمراجعة المطبات الصناعية المرتفعة عن المعدل المسموح به ومعالجتها لعدم تضرر السيارات.

كما أصدر توجيهاته للتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية التموين لفتح مخبز سياحي بحي 25 يناير التابع لمدينة الخارجة وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال الخدمية الحيوية للمواطنين.