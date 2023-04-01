متخيل العمل.. خالد حماد يوضح تفاصيل الموسيقى التصويرية لـ الكتيبة 101 وجعفر العمدة

تحدث الموسيقار خالد حماد عن عوامل اختيار الموسيقى التصويرية سواء لمسلسل الكتيبة 101 أو مسلسل جعفر العمدة وقال ان المخرجين و المؤلفين بالطبع بـ يطلعونا على كل تفاصيل العمل.

وتابع خالد حماد خلال مداخلة هاتفية له في "برنامج التاسعة" المذاع عبر “فضائية الأولى المصرية”، أن المخرجين بيدخلوهم في القصة كما لو كانوا شايفينها قائلا: “بنكون شايفين ومتخيلين العمل من كلام المخرجين وعن تفاصيل الشخصيات ومشاعرهم والواحد بيكون عنده تصور كامل وأيضا المخرج بيكون شغال قبلها بأشهر او بعام ولما بيقعد يحكي بيعرف كويس يخلينا نشوف الصورة كاملة”.

الكتيبة 101 مسلسل قومي عسكري

واختتم خالد حماد ان كل شيء بيختلف من حيث صناعة الموسيقى التصويرية سواء لـ مسلسل الكتيبة 101 أو مسلسل جعفر العمدة وانه كان سعيد الحظ بأن يعمل في عملين مختلفين واختلاف النوع والقصة بيخلي الواحد يروح لـ اتجاه موسيقي مختلف تماما فا في مسلسل جعفر العمدة هو مسلسل اجتماعي اما مسلسل الكتيبة 101 هو مسلسل قومي عسكري والامر مختلف تماما ونوع الموسيقى يختلف والآلات الموسيقية تختلف والايقاعات.