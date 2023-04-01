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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية  تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مختلف مناطق المملكة.

طقس اليوم المتوقع في السعودية

وأوضح التقرير، في بيان نقلته وكالة أنباء السعودية "واس" أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر على معظم مناطق المملكة، مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.

ولفت إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و28 درجة بالمدينة المنورة، و24 درجة بالرياض، و25 درجة بالدمام، و29 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).

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وأمس الجمعة، قال المركز إنه "يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل يمتد لاحقاً ليشمل معظم مناطق المملكة".

وتابع المركز: "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30 - 60 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاث أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف قد يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي".

واختتم بيان المركز قائلاً إن "حالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي و الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج".

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