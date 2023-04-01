«القاهرة الإخبارية»: سقوط ضحايا في تدافع أثناء توزيع تبرعات رمضان بباكستان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشرطة الباكستانية أعلنت مصرع 11 شخصًا على الأقل في مدينة كراتشي (جنوبي البلاد)، في تدافع حصل عندما هرع حشد باتجاه مصنع يُجري فيه توزيع تبرّعات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

وصرح فداء جنواري، المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، بأنّ التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحيّ يقوم بتوزيع تبرّعات غذائية، مضيفًا: "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".



وقال "جنواري" إن 3 من موظفي الشركة أوقفوا لعدم إبلاغهم الشرطة بعملية التوزيع مسبقًا، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الحشد. وتشهد باكستان منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بمقدار النصف تقريبًا وبلوغ التضخم مستويات قياسية.