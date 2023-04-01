سائق يستعين بآخرين لخطف مُنظم أفراح وإكراهه توقيع إيصالات أمانة.. تفاصيل

استعان سائق بـ2 آخرين لخطف مُنظم أفراح وحفلات وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب عدم سداده أموالا اقترضها من السائق؛ حيث نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط مرتكبى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مُنظم أفراح وحفلات مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية قرر بسابقة تواصل أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" معه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بدعوى تصوير حفل زفاف بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واتفق معه على إرسال سيارة لاصطحابه من محل سكنه إلى الفيلا محل إقامة الحفل ولدى استقلاله السيارة تبين أن بداخلها شخصين، وأثناء سيرهم بطريق السويس بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتوقف بالسيارة وإشهار سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالى وإجباره على توقيع عدد (2) إيصال أمانه وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحه.

على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها ملك سائق مقيم بمحافظة الجيزة وأنه وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطه حال إستقلاله السيارة.

وقرر بوجود خلافات مالية بينهما وإقتراض المجنى عليه مبلغ مالى منه ولم يقم برده فقام بالإستعانة بشخصين وتمكنا من إستدراج المجنى عليه وإرتكاب الواقعة ، حيث تم ضبطهما .

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة كما تم بإرشادهما ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والإيصالين ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين ، وإتهمهم بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .