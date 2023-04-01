عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق يستعين بآخرين لخطف مُنظم أفراح وإكراهه توقيع إيصالات أمانة.. تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

استعان سائق بـ2 آخرين لخطف مُنظم أفراح وحفلات وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب عدم سداده أموالا اقترضها من السائق؛ حيث نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط مرتكبى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مُنظم أفراح وحفلات مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية قرر بسابقة تواصل أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" معه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بدعوى تصوير حفل زفاف بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واتفق معه على إرسال سيارة لاصطحابه من محل سكنه إلى الفيلا محل إقامة الحفل ولدى استقلاله السيارة تبين أن بداخلها شخصين، وأثناء سيرهم بطريق السويس بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتوقف بالسيارة وإشهار سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالى وإجباره على توقيع عدد (2) إيصال أمانه وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحه.

 

على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها ملك سائق مقيم بمحافظة الجيزة وأنه وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطه حال إستقلاله السيارة.

وقرر بوجود خلافات مالية بينهما وإقتراض المجنى عليه مبلغ مالى منه ولم يقم برده فقام بالإستعانة بشخصين وتمكنا من إستدراج المجنى عليه وإرتكاب الواقعة ، حيث تم ضبطهما .

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة كما تم بإرشادهما ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والإيصالين ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين ، وإتهمهم بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

خطف مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة امن القاهرة سائق التجمع الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

حسبنالك هتقبض كام.. اليوم صرف زيادة المرتبات والمعاشات والتموين لهذه الفئات

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

موضوعات متعلقة

سقوط 3 لصوص خطفوا هاتفا محمولا من طالب أجنبي بمدينة نصر

إصابة مواطن وزوجته أثناء مشاهدتهما مشاجرة من شرفة منزلهما بحدائق القبة

سقوط المتهمة بسرقة 650 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر

القبض على أجنبي بالقاهرة بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ضبط شخصين لاستغلالهما الأطفال في التسول ومسح السيارات بمدينة نصر

ضبط شخص بالقاهرة وبحوزته 22 كرتونة ألعاب نارية

تسليم كلب شرس لدار رعاية تسبب في إرهاب أهالي وأطفال مدينة نصر

لمنع الأطفال من التعلق بها.. سائق يعلق دمية داخل كفن خلف سيارته

ترشيحاتنا

لا توجد بالتاريخ الإسلامي.. منع إقامة عقود القران بالمساجد ومسموح بهذا المكان فقط

نصر العاشر من رمضان.. كيف خدع السادات العالم قبل حرب استعادة سيناء

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مستغلا حالتها العقلية.. ذئب الحوامدية يكشف تفاصيل علاقته بفتاة من ذوي الهمم

مقاضاة شبكة فوكس نيوز الأمريكية بتهمة التشهير خلال الانتخابات الرئاسية 2020

جريمة الدقهلية.. دخل يسرق من حمام مدرسة فقتل العامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أفعال تفضح الرجل الكاذب أمامك.. اعرفيها

نوع من مكسرات رمضان يعالج مشكلة الأرق| تفاصيل

فوائد لا تعرفها لعصير الليمون.. مش هتبطل تشربه

سفرة رمضان|كباب حلة بالبطاطس مع طاجن أرز معمر بالخلطة والحلو بسبوسة ريد فيلفيت

فيديو

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ