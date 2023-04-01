تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

ساعات قليلة تفصلنا عن اللقاء الحسام بين النادي الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

ويخوض النادي الأهلي المباراة أمام حضور جماهيري يتجاوز 50 ألف مشجع، حيث لم يحضر هذا الكم من الجماهير في الملاعب المصرية منذ سنوات.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والقيادات الأمنية على مساندتهم لفريق الأهلي في مهمته الوطنية، وموافقتهم على رغبة النادي في حضور أكبر عدد مسموح به من الجماهير «٥٠ ألف مشجع»، لمؤازرة فريق الأهلي في مباراته المهمة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها أول أبريل بإستاد القاهرة.

لا بديل عن الفوز

ولا بديل للأهلي - الذي يحل ثالثًا - في مجموعته عن الفوز في هذه المباراة ليلحق بنادي صنداونز الجنوب إفريقي إلى الدور ربع النهائي في البطولة.

ويحتاج الأهلي الفوز دون بديل عن ذلك من أجل الصعود إلى الدور القادم، غير أن الفوز مشروط بنتيجة معينة.

ويجب أن يفوز الأهلي بفارق هدفين على الهلال السوداني، أو فارق هدف واحد بشرط عدم تسجيل الهلال أي أهداف في مرمى الأهلي، بمعنى الفوز 1 / 0 أو أي فوز آخر بفارق هدفين.

ترتيب الأهلي في المجموعة

يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وتأهل بشكل رسمي. ويأتي الهلال ثانيا بـ10 نقاط، والأهلي ثالثا بـ7 نقاط، والقطن الكاميروني متذيلا بدون نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المتوقع وفقًا لتقديرات المحللين والخبراء من خلال متابعة تكتيكات المدير الفني، مارسيل كولر، أن يبدأ النادي الأهلي المباراة وفقًل للتشكيل الآتي:..

محمد الشناوي - في حراسة المرمى

خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ( أليو ديانج ) - عمرو السولية - أفشة

في الهجوم: بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمود كهربا

ويفاضل كولر بين كل من حمدي فتحي وديانج لشغل مركز نصف الملعب المدافع، وقد تكون المفاجأة بإشراك مروان عطية أساسيًا بدلًا من عمرو السولية بينما يفاضل في مركز صانع الألعاب بين كل من أفشة وأحمد القندوسي.

وسيضطر كولر للاستغناء عن حسين الشحات صاحب المستويات المميزة والورقة الرابحة في الفريق خلال الفترة السابقة، لحساب بيرسي تاو المتألق مؤخرًا فضلا عن عودة حسين الشحات من الإصابة.