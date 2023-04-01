بتصميم أنيق وإمكانيات قوية.. سعر ومواصفات أوبو Reno8 Pro Plus في الإمارات

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus.. أحدث طرازات سلسلة الفئة المتوسطة الشهيرة من أوبو رينو 8، والتي تتميز بالعديد من المواصفات والإمكانيات التي تناسب فئة الشباب من المستخدمين، وإلى جانب أنها تتميز بسعر مناسب تتميز أيضا بتصميم أنيق وإعدادات كاميرا قوية، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في الإمارات.



سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في الإمارات

يتميز جوال أوبو الرائد Reno8 Pro Plus، بتصميم أنيق يأتي مع ظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم، يندمج نتوء الكاميرا في الغلاف الخلفي للجهاز، في المقدمة، توجد سماعة أذن مدمجة مع مكبر صوت أعلى فتحة ثقب بالشاشة، مع حواف رفيعة للغاية، مما يتيح له توفير مساحة شاشة تبلغ 93.4 بالمائة من الجهاز.

وجاء جوال أوبو Reno8 Pro Plus، بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بمستشعر من نوع Sony IMX766 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في الإمارات

ويتميز جوال أوبو Reno8 Pro Plus، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكما تدعم الشاشة معمارية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في الإمارات

ويعمل جوال أوبو Reno8 Pro Plus، بواسطة معالج من نوع Dimensity 8100 Max، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوى جوال أوبو Reno8 Pro Plus، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، يمكن شحنها بالكامل في غصون 31 دقيقة، بفضل الشاحن السريع المرفق مع الجهاز بقدرة 80 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB Type-C 2.0.



سعر جوال أوبو Reno8 Pro Plus في الإمارات

يبلغ سعر جوال أوبو Reno8 Pro Plus في الإمارات حاليا، حوالى 2399 درهم إماراتي.