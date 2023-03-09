يتميز جوال أوبو رينو 6 بلس، أفضل طرازات سلسلة الفئة المتوسطة الشهيرة من Reno 6، بالعديد من المواصفات والإمكانيات التي تناسب فئة الشباب من المستخدمين، وإلى جانب ذلك يتميز الهاتف الرائد بسعر مناسب مع تصميم أنيق وإعدادات كاميرا قوية، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 بلس في السعودية.

سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 بلس في السعودية

جاء جوال أوبو رينو 6 بلس، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، وبقياس 6.55 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم تقنية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass الاصدار الخامس.



ويتميز جوال أوبو رينو 6 بلس، بإعدادات كاميرا خلفية قوية، رباعية العدسات توفر قدرات تصويرية ممتازة، مزودة بمستشعر رئيسي من نوع IMX 766 من سوني بدقة 50 ميجابيكسل، متصل بعدسة ultrawide بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابكسل مع تقريب بصري يبلغ 2x ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتقريب الأشياء البعيدة.

سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 بلس في السعودية

ويتمتع جوال أوبو رينو 6 بلس، بكاميرا أمامية رائعة بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 وزاوية تصوير 80 درجة.

ويتم تشغيل جوال أوبو رينو 6 بلس، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسيع.

ويحتوي جوال أوبو الرائد، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها بسرعة 65 وات، ويعمل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم التقليدية من أوبو ColorOS 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر جوال أوبو رينو 6 بلس في السعودية

يبلغ سعر جوال أوبو رينو 6 بلس في السعودية، حوالى 2899 ريال سعودي.

