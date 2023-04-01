مرتبات أبريل.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2023 للموظفين

بعد تصديق الرئيس السيسي على زيادة المرتبات، يرغب عدد كبيرمن الموظفين في معرفة موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2023، وكذلك القيمة الأدنى التي يتحصل عليها الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق الزيادة الجديدة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وصدرت توجيهات من قبل الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور 2023، ليكون أقل مرتب يتقاضاه أي موظف من العاملين في الدولة والجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وشركات قطاع الأعمال العام 3500 جنيها، وذلك بدلًا من 3000 جنيها، وهي الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور خلال حوالي 6 أشهر، حيث كان قد صدر قرار تم تطبيقه بداية من شهر نوفمبر الماضي إلى 3000 جنيه قبل التوجيه بزيادة أخرى بقيمة 500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور

ورغم أنه تم إصدار قانون العلاوة الدورية والزيادة الاستنائية للموظفين، غير أن الحد الأدنى للأجور، لن يطبق إلا مع تقاضي أول مرتب لشهر أبريل 2023، حيث يبدأ الموظفون في تقاضي مستحقاتهم بالزيادة الجديدة التي وجه السيسي بصرفها وصدر بها قانون.

ومن المقرر تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، مع صرف مرتبات شهر أبريل 2023، والتي يتم صرفها على مدار 5 أيام، وقبل عيد الفطر المبارك، حيث استهدفت وزارة المالية، وفق بيان صادر عنها، تعجيل صرف مرتبات شهر أبريل 2023، وذلك قبل حلول العيد.

ويتم صرف مرتبات شهر أبريل 2023، خلال الفترة من 13 إلى 30 أبريل عام 2023، ومعها يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تبلغ قيمته 3500 جنيها.

قيمة المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى

ونستعرض فيما يلي، قيمة المرتبات بعد الزيادة وبعد إقرار الحد الأدنى للأجور 2023، والتي جاءت كالتالي:

- 3500 جنيها لأصحاب الدرجة الوظيفية السادسة.

- 5000 جنيها لأصحاب الدرجة الوظيفية الثالثة.

- 6000 جنيها، لحاملي درجة الماجستير.

- 7000 جنيها، لحاملي درجة الدكتواره.

وقد بلغت تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، ما يعادل 150 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد تعجيل صرف الزيادة وتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر له في قانونًا في شهر يوليو، إلا أنه بعد تعديل القانون بتوجيهات من القيادة السياسية تم صرفها في أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة للدولة الجديدة، قد خصصت 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي.

الفئات المطبق عليها الحد الأدنى للأجور 2023

ويطبق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا يشمل العاملين بالقطاع الخاص، حيث أن ما ينظم مرتبات الفئة الأخيرة، هو قانون العمل، والذي يحدد من خلاله المجلس القومي للأجور الحد الأدنى وكذلك الزيادة المخصصة سنويًا للعمال الخاضعين لأحكام القانون.

وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، بالتزامن مع موجة الغلاء والتضخم التي يمر بها الاقصاد العاليم، والتي انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، ما أحدث موجة تضخمية غير مسبوقة.

العلاوة الدورية

فيما يتعلق بالعلاوة الدورية، فهي مرتبطة بـ الحد الأدنى للأجور 2023، حيث أنه سيتم منح الموظفين علاوة دورية، تدخل ضمن الزيادة الجديدة التي يحصل عليها الموظفون، وتقدر بتحو 8% من الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظفون، ويضاف إلى الأجر الأساسي أيضًا.

وصدر رسيما قانون العلاوة الدورية للموظفين، بعد تصديق الرئيس السيسي عليها أمس، ويبدأ صرفها مع تقاضي مرتبات شهر أبريل 2023، وذلك إبان التعجيل بصرفها لتكون في شهر أبريل 2023 بدلا من شهر يوليو 2023، وذلك للتخفيف على الموظفين وتحسين دخولهم في ظل الأوضاع الافتصادية الراهنة.