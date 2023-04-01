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رئيس التحرير
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تحقيقات

حسبنالك هتقبض كام.. اليوم صرف زيادة المرتبات والمعاشات والتموين لهذه الفئات

زيادة المرتبات والمعاشات
زيادة المرتبات والمعاشات والتموين

تعمل الدولة المصرية على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، انعكاسا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم محدودي الدخل وتوفير الحماية الكاملة لهم ضد أي تقلبات اقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم دون تفرقة بين اقتصاد قوي، وآخر ناشئ.

وفي إطار هذه الجهود، يبدأ اليوم صرف حزمة العلاوات وزيادة المرتبات والمعاشات الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 2 مارس الماضي، وذلك خلال كلمته أثناء جولته التفقدية لعدد من المشروعات القومية في محافظة المنيا والمنيا الجديدة، موجها الحكومة بالتعجيل بإعداد حزمة تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

صرف زيادة المرتبات اليوم 1 أبريل

كما قرر الرئيس، زيادة المرتبات للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

  • الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
  • بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
  • النسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
  • النسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

صرف زيادة المعاشات اليوم 1 أبريل

أما عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، فمن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2023، بداية من غد السبت 1 أبريل 2023، لجميع المستحقين للمعاشات متضمنة زيادة المعاشات 15%, حيث استعدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق قرار الزيادة، حسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أنه من المقرر زيادة معاش تكافل وكرامة 25%، ويتم صرف المعاش منتصف أبريل المقبل.

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وسيتم أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

أما عن حساب قيمة المعاشات، بعد الزيادة الجديدة، فسيكون أقل معاش يتم صرفه 1275 جنيه، للذين كانوا يتقاضون 1105، بزيادة تبلغ 170 جنيه، أما الحد الأعلى فسيكون 10355 جنيها، بدلا من 8720 جنيها، بزيادة قدرها 1635 جنيها، وتكون قيمة موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اليوم السبت 1 أبريل كالتالي:

  • زيادة المعاش من 1105 جنيه، إلى 1275 جنيه.
  • زيادة المعاش من 1500 جنيه إلى 1725 جنيه.
  • زيادة المعاش من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.
  • زيادة المعاش من 3000 جنيه إلى 3450 جنيه.
  • زيادة المعاش من 4000 جنيه إلى 4600 جنيه.
  • زيادة المعاش من 5000 جنيه إلى 5750 جنيه.
  • زيادة المعاش من 6000 جنيه إلى 6900 جنيه.
  • زيادة المعاش من 7000 جنيه إلى 8050 جنيه.
  • زيادة المعاش من 8000 جنيه إلى 9200 جنيه.
  • زيادة المعاش من 8720 جنيه إلى 10028 جنيه.

صرف زيادة التموين اليوم

من ناحية أخرى، تبدأ وزارة التموين اليوم، صرف الدفعة الثامنة من زيادة التموين عن شهر أبريل 2023، للأسر الأولى بالرعاية، حيث تقدم الوزارة الدعم الاستثنائي المحدد بـ10 أشهر، عملا بتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر البالغ عددها 10 ملايين و100 ألف أسرة، ويتم صرف الدعم المستحق للشهر الثامن على التوالي، بعد صرف الدفعة الأولى في سبتمبر 2022، وتستمر حتى 30 يونيه 2023.

وتحصل بطاقة التموين على قيمة الزيادة الجديدة، وفقا لعدد الأسر المدرجة على البطاقة الواحدة، كالتالي:

  • 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.
  • 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3.
  • 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

الرئيس يصدق على تعجيل العلاوة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق أمس، الجمعة، على قانون رقم (18) لسنة 2023، الخاص بتعجيل موعداستحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

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وتضمن القانون أيضا، تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014.

كما تضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

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