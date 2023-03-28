بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

يبدأ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 السبت الموافق 1 أبريل 2023 لجميع المستحقين للمعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، وينتظر أصحاب المعاشات الذين يقارب عددهم لـ 11 ملايين مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، موعد صرف معاشات أبريل 2023 متضمنة الزيادة الجديدة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تكون بنسبة 15%.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لقدوم موعد صرف معاشات أبريل 2023 لمتابعة عمليات الصرف بزيادة 15% .

موعد صرف معاشات أبريل

ومن جانب اخر تتابع أيضا وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش أبريل من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية، حيث وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل القادم.

وأوضح عوض، أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل القادم وفقاً لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

وأضاف عوض، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 /4 /2023 وحتى 30 /6 /2023، ستستفيد من الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

وأشار عوض إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد على أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في قلب وعقل الرئيس.

استمرار صرف معاش مارس

كما تستمر عمليات صرف المعاشات لشهر مارس الجاري للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات اللازمة خلال صرف معاش شهر مارس الجاري، وتقديم كافة التيسيرات التي تواجه المواطنين وتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات أثناء صرف مستحقاتهم الشهرية.

وشهدت عمليات صرف معاش شهر مارس 2023 انتظام وسير عملية الصرف من مختلف منافذ الصرف سواء ماكينات الصراف الآلية، أو فروع بنك ناصر ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية.

