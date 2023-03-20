بالزيادة الجديدة.. جدول معاشات شهر أبريل 2023

يقدم موقع صدي البلد، جدول معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، ويتم إضافة الزيادة الجديدة للمرتبات اعتبارًا من أول أبريل 2023.

فئات تحصل على 30% زيادة 2023

وهناك بعض المواطنين الذين يمكنهم الجمع بين معاشين وبالتالي الحصول على زيادة المعاشات بنسبة 30% .

قيمة زيادة معاشات أبريل 2023

وجاء قرار بزيادة المعاشات الجديدة، المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين بنسبة 15%، اعتبارًا من أول أبريل القادمة، فما قيمة تلك الزيادات…

تصل قيمة المعاشات المقدرة بـ 1300 جنيه إلى 1495 جنيها بعد إضافة زيادات معاشات أبريل.

تبلغ قيمة المعاشات المقدرة بـ 2300 جنيه بعد الزيادة 2645 جنيها

تصل المعاشات المقدرة بـ 3500 جنيه بعد الزيادات إلى 4025 جنيها

تزداد المعاشات المقدرة بـ 4300 جنيه إلى 4945 جنيها بعد الزيادة

تزداد قيمة المعاشات المقدرة بـ 5300 جنيه بعد الزيادات إلى 6095 جنيها

تزداد قيمة المعاشات المقدرة بـ 6500 جنيه إلى 7475 جنيها

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

وتتضمن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش بعد قرارات الرئيس السيسي مايلي :-

- الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية

- تتضمن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش القيام بتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر

- ثم يتم اختيار استعراض تطور زيادة المعاشات والضغط على أيقونة بدء الخدمة

معاشات

كيفية الحصول على معاشين 2023

ويتيح القانون الجمع بين معاشين فى بعض الحالات والتي تتضمن ما يلي:-

- تشمل الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين الأرملة التي تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- وتتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- تتضمن حالات الجمع بين معاشين أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- تتضمن الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش

الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب الجمع بين معاشين

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم بطاقة الرقم القومي.

- تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم على طلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن النفس

- تكون أولوية الاستحقاقات المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

- وتشمل أولوية الاستحقاق ، المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة

- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت