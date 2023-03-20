بالزيادة الجديدة.. جدول معاشات شهر أبريل 2023

يقدم موقع صدي البلد، جدول معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، ويتم إضافة الزيادة الجديدة للمرتبات اعتبارًا من أول أبريل 2023.
فئات تحصل على 30% زيادة 2023
وهناك بعض المواطنين الذين يمكنهم الجمع بين معاشين وبالتالي الحصول على زيادة المعاشات بنسبة 30% .
قيمة زيادة معاشات أبريل 2023
وجاء قرار بزيادة المعاشات الجديدة، المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين بنسبة 15%، اعتبارًا من أول أبريل القادمة، فما قيمة تلك الزيادات…
- تصل قيمة المعاشات المقدرة بـ 1300 جنيه إلى 1495 جنيها بعد إضافة زيادات معاشات أبريل.
- تبلغ قيمة المعاشات المقدرة بـ 2300 جنيه بعد الزيادة 2645 جنيها
- تصل المعاشات المقدرة بـ 3500 جنيه بعد الزيادات إلى 4025 جنيها
- تزداد المعاشات المقدرة بـ 4300 جنيه إلى 4945 جنيها بعد الزيادة
- تزداد قيمة المعاشات المقدرة بـ 5300 جنيه بعد الزيادات إلى 6095 جنيها
- تزداد قيمة المعاشات المقدرة بـ 6500 جنيه إلى 7475 جنيها
خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات
وتتضمن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش بعد قرارات الرئيس السيسي مايلي :-
- الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية
- تتضمن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش القيام بتسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر
- ثم يتم اختيار استعراض تطور زيادة المعاشات والضغط على أيقونة بدء الخدمة
كيفية الحصول على معاشين 2023
ويتيح القانون الجمع بين معاشين فى بعض الحالات والتي تتضمن ما يلي:-
- تشمل الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين الأرملة التي تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
- وتتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- تتضمن حالات الجمع بين معاشين أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
- تتضمن الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش
الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب الجمع بين معاشين
- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم بطاقة الرقم القومي.
- تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم على طلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
- المعاش المستحق عن النفس
- تكون أولوية الاستحقاقات المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة
- وتشمل أولوية الاستحقاق ، المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة
-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة
- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت