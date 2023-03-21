حدث ليلا |الزمالك يكشف عن مدرب الفريق.. وموعد صرف معاشات شهر أبريل

نشر “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة على مدار مساء الساعات القلية الماضية، نسردها لكم في موجز اخباري بعنوان حدث ليلا عبر السطور القادمة .

بعد دعوته للمظاهرات.. دونالد ترامب يتنظر اعتقاله اليوم

ينتظر الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب»، قرار اعتقاله، من قبل المحكمة؛ بعد دعوته أنصاره للاحتجاج على اتهامه بدفع مبلغ مالي ضخم لنجمة الأفلام الإباحية الشهيرة «ستورمي دانيلز» مقابل صمتها وعدم فضح علاقتهما في أثناء الانتخابات.

الزمالك يكشف عن مدرب الفريق الجديد وموعد الإعلان



كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني الجديد للفريق الأول.

وأكد، في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”، أن اسم المدير الفني الجديد، سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة، مشددا على أنه سيكون مدرب محلي.

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء 21-3-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي"، حيث سجل أقل سعر للذهب بمصر اليوم 1,367 جنيه للبيع و 1,387 جنيه للشراء، وذلك للذهب عيار 14.

محمد صلاح يشارك متابعيه على إنستجرام أجواء معسكر المنتخب

انضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب لمعسكر الفراعنة منذ قليل استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقية.

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

قدم محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، الاعتذار عن عدم مشاركة النادي، في بطولة ودية للناشئين، بمشاركة ريال مدريد الإسباني.

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بزيادة 15%، بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لدعم الأسرة المصريّة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي القت بظلالها على ارتفاع الأسعار.



أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

ظهرت الفنانة ريم البارودي، مع الإعلامية ريهام سعيد، في حلقة خاصة ببرنامج صبايا الشمس، عبر قناة الشمس الفضائية، بعد خلاف بينهما استمر لمدة 3 سنوات.