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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة كوميدية.. محمد صلاح يشارك متابعيه على إنستجرام أجواء معسكر المنتخب

صدى البلد

 

 

انضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب لمعسكر الفراعنة منذ قليل استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقية.

 

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صورة كوميدية له يظهر فيها بصحبة أحمد الشناوي.



وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، المران الأول باستاد الدفاع الجوي في المعسكر الذي انطلق أول امس استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و28 في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وشارك في المران 15 لاعبا، هم: محمد الشناوي محمد صبحي و محمد عبد المنعم و محمد هاني و أحمد  فتوح و هشام صلاح و طارق حامدو مروان عطية و أحمد عبد القادر و حمدي فتحي و محمود حماده و محمود كهربا و سيد زيزو و عمر مرموش و مصطفى محمد، بالإضافة إلى محمد أحمد حارس المنتخب الأوليمبي.

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كهربا الدفاع الجوي مصطفي محمد طارق حامد ليفربول الانجليزي محمد الشناوي أحمد فتوح محمد صلاح

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