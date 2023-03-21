محلي وابن الفريق.. الزمالك يكشف عن مدرب الفريق الجديد وموعد الإعلان

كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني الجديد للفريق الأول.

وأكد، في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”، أن اسم المدير الفني الجديد، سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة، مشددا على أنه سيكون مدرب محلي.

وأضاف أن المدرب سيكون مصري، وابن من أبناء الزمالك، مشددا على أن هناك معايير تم وضعها لاختيار المدرب الجديد.

وتابع أن هناك توافق بين أعضاء المجلس علي اسم المدير الفني الجديد، مشددا على أنه سيكون أمامه فرصه لإعداد الفريق وتحقيق نتائج جيدة.

وأكمل أن هناك فرصة 5 أشهر لنهاية الموسم، وفي حال تألق المدرب مع الفريق سيتم التعاقد معه للموسم الجديد.

ونوه بأن "ميدو"، المدير الفني السابق للفريق، من ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الأول.