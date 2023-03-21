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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من خالد الغندور على استقالة أسامة نبيه

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، رساله لأسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق.

وأكد خالد الغندور، في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن أسامة نبيه هو ابن من أبناء النادي، وانضم للجهاز الفني للمنتخب الأول، من بوابه الزمالك.

وأضاف خالد الغندور، أن نبيه استقال من الزمالك أكثر من عمله به، قائلا: “الموضوع بقي دمه تقيل جدا.. معملش كده وهو في المنتخب”.

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ونوه بأن تصدير صورة بوجود أزمة في الجهاز الفني للزمالك؛ هو أمر سيئ، مشددا على أن من الطبيعي أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة في الفريق، في يد “فيريرا”. 

وأشار إلى أنه يتمني ألا يقوم أي ابن من أبناء الزمالك، بتكرار هذا الأمر، حال توليه المسؤولية الفنية في الزمالك.

الزمالك خالد الغندور محمد صلاح نجم الزمالك اسامه نبيه قناة الزمالك كهربا

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