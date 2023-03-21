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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من خالد الغندور على انضمام كهربا للمنتخب

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي انضمام محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي للمنتخب الأول.

وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك، أنه سعيد للغاية بانضمام كهربا للمنتخب، مشددا على أن تألقه مع الأهلي سيكون ورقة ضغط علي مجلس الإدارة لدفع غرامة الزمالك قبل موعدها المحدد 8 إبريل المقبل.

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وأضاف خالد الغندور أن الزمالك هو الطرف المظلوم في قضيه كهربا، وهو ما أقرته قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشددا على أن كهربا هرب من الزمالك، ورحل دون وجه حق.

وتابع أن تعليقات كهربا مثيرة للدهشة، قائلا: “كهربا كاتب: ربنا كبير، وحسبي الله، إزاي مش عارف؟، هو الزمالك ظلمك؟ أنت اللي غلطت مش الزمالك”.

وأكمل أن كهربا مثله مثل عصام الحضري وكوليبالي، اللذان هربا من الأهلي أيضا.

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أول تعليق من خالد الغندور على انضمام كهربا للمنتخب

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