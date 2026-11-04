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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد تتويج ميار عثمان.. خطوات تقودك للفوز بمسابقة تحدي القراءة وما شروط المشاركة

الرئيس عبد الفتاح السيسي وميار عثمان
الرئيس عبد الفتاح السيسي وميار عثمان
حسام الفقي

سجلت الموهبة المصرية ميار عثمان حضوراً طاغياً ومستحقاً بتتويجها في منافسات "تحدي القراءة العربي" بدبي، مؤكدةً أن لغة الضاد وحب القراءة هما الجسر الحقيقي لبناء عقول واعية قادرة على قيادة المستقبل.

خطوات عملية لنجاحك في "تحدي القراءة العربي"
​إذا كنت تتطلع للوصول إلى منصات التتويج في هذا المحفل الثقافي الأكبر إقليمياً وعالمياً، فإن رحلة ميار عثمان تقدم لك خارطة طريق واضحة ومدروسة للتميز:
اختيار الكتب بعناية فائقة: الانتقاء الذكي للعناوين المتنوعة التي تغطي مجالات الأدب، والعلوم، والتاريخ، والتنمية الذاتية، بحيث لا تقتصر القراءة على نوع واحد.


التلخيص والتوثيق المنهجي: تدوين الأفكار الرئيسية، والتلخيص اليومي لكل كتاب يتم قراءته، مع إبراز الدروس المستفادة.
تطوير مهارات الإلقاء والتعبير: التدرب المستمر على سرد مضامين الكتب بلغة عربية فصحى سليمة، وبثقة عالية أمام لجان التحكيم.
الالتزام بالجدول الزمني: وضع خطة قراءة مكثفة ومنظمة تضمن إنهاء الكتب المطلوبة في مراحل التحدي المختلفة بجودة وفهم. 
شروط المشاركة في تحدي القراءة العربي
​لكل الراغبين في خوض هذه التجربة الثقافية الملهمة على خطى ميار عثمان، إليكم الشروط والمعايير الأساسية للمشاركة:
الفئة المستهدفة: أن يكون المشارك طالباً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي. 
​قراءة وتلخيص 50 كتاباً: يتطلب التحدي قراءة وتلخيص 50 كتاباً باللغة العربية، موزعة على خمسة جوازات (كل جواز يضم 10 كتب)، وتلخيصها بطريقة صحيحة وموثقة.
الالتزام بالفصحى: استخدام اللغة العربية الفصحى حصرياً في التلخيص، وكذلك في التحدث والعرض خلال مراحل التصفيات المختلفة.
المراحل الإقصائية: اجتياز التصفيات التمهيدية التي تبدأ على مستوى المدرسة، ثم المنطقة التعليمية، وصولاً إلى التصفيات على مستوى الدولة، فالحفل الختامي في دبي.
الاستيعاب والمناقشة: القدرة على مناقشة محتوى الكتب المقروءة والإجابة عن أسئلة لجان التحكيم بدقة وإثبات فهم حقيقي لمضمونها.

وتتمثل جوائز مسابقة تحدي القراءة العربي فيما يلي :

جائزة أبطال التحدي:500 ألف درهم المركز الأول ، 100 ألف درهم المركز الثاني. ، 70 ألف درهم المركز الثالث.
جائزة المدارس المتميزة ، مليون درهم المركز الأول.، 500 ألف درهم المركز الثاني. ،300 ألف درهم المركز الثالث.
جائزة المشرفين المتميزين ، 300 ألف درهم المركز الأول ، 100 ألف درهم المركز الثاني ،50 ألف درهم المركز الثالث.
جائزة أبطال الجاليات ،100ألف درهم المركز الأول ،70 ألف درهم المركز الثاني ،30 ألف درهم المركز الثالث.

تحدي القراءة العربي القراءة العربي حب القراءة

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