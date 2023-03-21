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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء 21-3-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي"، حيث سجل أقل سعر للذهب بمصر اليوم  1,367 جنيه للبيع و 1,387 جنيه للشراء، وذلك للذهب عيار 14.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر
 

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,050 جنيه للبيع و 2,080 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,343 جنيه للبيع و 2,377 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,757 جنيه للبيع و 1,783 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,367 جنيه للبيع و 1,387 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر


وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 16,400 جنيه للبيع و 16,640 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 72,863 جنيه للبيع، و 73,929 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,342,857 جنيه للبيع، و 2,377,143 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة
 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا


يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

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