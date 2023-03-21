أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

ظهرت الفنانة ريم البارودي، مع الإعلامية ريهام سعيد، في حلقة خاصة ببرنامج صبايا الشمس، عبر قناة الشمس الفضائية، بعد خلاف بينهما استمر لمدة 3 سنوات.

وضمن أحد فقرات الحلقة، التي تم تصوريها في منزل ريم البارودي، وكانت ريهام سعيد تقف أمام حمام السباحة، وكلاهما تتبادلان العتاب على فترة الخصام بينهما.

وخلال الفقرة، قالت ريهام سعيد: «ريم صاحبتي وأختي وكل حاجة، لكن بصراحة مجنونة»؛ لتقوم ريم البارودي، بدفع ريهام في حمام السباحة، بدعابة منها، قائلة: «أنا مجنونة؟.. أنا عصبية آه لكن مش مجنونة».

ريم البارودي وريهام سعيد

أزمة ريم البارودي وريهام سعيد

وأسدلت الفنانة ريم البارودي، الستار على أزمتها مع ريهام سعيد التي استمرت 3 سنوات، بعد رفع الأخيرة دعاوى قضائية ضدها نتيجة تصريحات مسيئة استطاعت إثباتها أمام القضاء.

وأعلنت ريم البارودي أمس، التنازل عن الدعاوي القضائية التي أقامتها ضد الإعلامية ريهام سعيد؛ وذلك داخل مكتب المحامي ياسر قنطوش وهي التي جاء فيها محضرين الأول برقم 1561 لسنة 2021 إدارى ثالث أكتوبر، والثاني محضر برقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم وذلك رغباً منها ببدء صفحة جديدة مع جميع زملائها بدون نزاعات أو مشاحنات .

وأصدر مكتب المحامي ياسر قنطوش بياناً صحفيا كشف من خلاله عن سداد ريم البارودى الغرامة المقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وقدرها 20 ألف جنيه بالإضافة للمصاريف القضائية.

وكشف قنطوش؛ عن أن ريم البارودي لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير، وحرصت على استمرار الصداقة والمحبة بينها وبين أعضاء الوسط الفني، لذلك أبلغته بعد سداد الغرامة، بتنازلها عن الدعاوى القضائية التي أقامتها من خلال المكتب خلال الفترة الأخيرة.

وعقب ذلك، نفت ريهام سعيد ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، نقلا عن محامي ريم البارودي، بأن موكلته سددت 20 ألف جنيه بعد الحكم القضائي لصالحها.

وأكدت ريهام سعيد أنها لم تتقاض مليما واحدا من ريم البارودي، وأنها أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض مليون جنيه من ريم البارودي، ولا تزال تنظر أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وأضافت: " أنا مغلطتش فيها والحمد لله ربنا نصرني في القضية والحكم لصالحي بس أنا مخدتش منها أي حاجة ومنتظره الفصل في تعويض المليون جنيه الشهر الجاي".

وأوضحت أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة يوم 7 سبتمبر المقبل، لنظر تعويض استكمالي يقدر بمليون جنيه، بعدما صدر حكم جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد تغريم ريم البارودي 20 ألف جنيه غرامة، و20 ألفا أخرى، تعويضا مؤقتا؛ لإدانتها بالسب والقذف، مشيرة إلى أن ما سددته ريم هو الغرامة وليس التعويض المحكوم به.

ووصل خلاف ريهام سعيد وريم البارودي إلى ساحة القضاء، بعد اتهام الأخيرة بالسب والقذف ضد مذيعة صبايا الخير.

وأقامت ريهام سعيد قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض في وقت سابق، مستندة إلى تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، وأيدت المحكمة حكم تغريم ريم بـ 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، رافعة دعوى استئناف، رفضتها المحكمة الاقتصادية في القاهرة.

ولم تتحمل ريهام سعيد، توجيه السُباب لها، ورفعت قضية سب وقذف وطعن في الأعراض ضد ريم البارودي، لكن السبب وراء الخلافات المتتالية بين الاثنين مازال مجهول، فكلاهما تقول أسباب غير الأخرى، حيث تقول ريم أنهما كانا أصدقاء وأن ريهام مصممة على إيذائها ورفع قضية ضدها، وانها فوجئت بعد مرور 7 شهور بوجود قضية مرفوعة ضدها.

ومن ناحية أخرى أنكرت الإعلامية ريهام سعيد، وجود أي علاقة صداقة تربطها مع ريم البارودي، موضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية، انها قابلتها على مدار حياتها 6 مرات فقط، وكانت ريم تعاملها بكل الود والمحبة، وفجأة فوجئت بتوجيه الشتائم لها، ما أصابها بصدمة كبيرة، ورفعت القضية محاولة حفظ كرامتها.