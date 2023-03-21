أخبار الفن| ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة.. وحقيقة فبركة مقلب رامز جلال

ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حقيقة فبركة مقلب رامز جلال، حفظ التحقيقات في قضية محمد فؤاد، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

طرح الفنان رامز جلال -مؤخرا- برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والمنتظر عرضه عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة.

هنأ الفنان أكرم حسني، والدته بمناسبة عيد الام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تزامنا مع عيد الأم، اعتاد الجمهور مشاهدة عدد من الأفلام التى اهتمت بقصص المرأة وأبرزت دور وتضحيات الأم، كما أن هناك عددا من الفنانات اللاتى أجدن هذا الدور وعلقن فى ذهن الجمهور، رغم مرور سنون عديدة، على تجسيدهن لتلك الأعمال.

شاركت الفنانة أصالة، فيديو مع زوجها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تزامنًا مع عيد الأم الذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس، فيقترن هذ اليوم بعدد من الأغاني التي تعبر عن علاقة الحب من الأبناء إلى الأمهات، تقديرًا لفضلهن في الرعاية والتربية في الصغر.

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول، برومو برنامج رامز جلال الجديد، الذي يحمل اسم رامز نيفر ايند، في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أصدرت النيابة العامة قرارا مساء الإثنين قرارا بحفظ التحقيقات فى الشكوى المقدمة من الفنان محمد فؤاد ضد إحدى الشركات العقارية التى سبق أن اتهمها بالنصب والاحتيال عليه بعقد الشراكة بينهما.

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد، للنجمة دينا الشربيني ومفاجئة منصة شاهد للجمهور بعرض أولى حلقات المسلسل اليوم، كشفت الحلقة الأولى عن 5 ملاحظات أساسية، وهي تقديم دينا الشربيني لشخصية ليلي تيمور التي تمتلك براند "جزور" للعناية بالبشرة عن طريق الأعشاب والزيوت الطبيعية.

احتفلت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، بعيد زواجها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ظهرت الفنانة ريم البارودي، مع الإعلامية ريهام سعيد، في حلقة خاصة ببرنامج صبايا الشمس، عبر قناة الشمس الفضائية، بعد خلاف بينهما استمر لمدة 3 سنوات.