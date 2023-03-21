أخبار الفن| ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة.. وحقيقة فبركة مقلب رامز جلال

ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حقيقة فبركة مقلب رامز جلال، حفظ التحقيقات في قضية محمد فؤاد، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
برومو رامز نيفر ايند يحدث جدلا| السقا يأكل ثعبان.. وضحية تكشف حقيقة الفبركة
طرح الفنان رامز جلال -مؤخرا- برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والمنتظر عرضه عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة.
أكرم حسني يهنئ والدته في عيد الأم| شاهد
هنأ الفنان أكرم حسني، والدته بمناسبة عيد الام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
في عيد الأم.. أمينة رزق وعزيزة حلمي وفردوس محمد.. أبرز من لعبن دور ست الحبايب على الشاشة
تزامنا مع عيد الأم، اعتاد الجمهور مشاهدة عدد من الأفلام التى اهتمت بقصص المرأة وأبرزت دور وتضحيات الأم، كما أن هناك عددا من الفنانات اللاتى أجدن هذا الدور وعلقن فى ذهن الجمهور، رغم مرور سنون عديدة، على تجسيدهن لتلك الأعمال.
عشاء رومانسي.. أصالة برفقة زوجها في أحدث ظهور| شاهد
شاركت الفنانة أصالة، فيديو مع زوجها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
أغاني عيد الأم| فايزة أحمد تغني لـ ست الحبايب.. والسندريلا تصفها بـ مولاتي
تزامنًا مع عيد الأم الذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس، فيقترن هذ اليوم بعدد من الأغاني التي تعبر عن علاقة الحب من الأبناء إلى الأمهات، تقديرًا لفضلهن في الرعاية والتربية في الصغر.
مش ممكن أكذب.. ضحية رامز جلال تكشف حقيقة علمها المسبق بالمقلب
شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول، برومو برنامج رامز جلال الجديد، الذي يحمل اسم رامز نيفر ايند، في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
أشرف عبدالعزيز يعلن حفظ التحقيقات في الشكوى المقدمة من الفنان محمد فؤاد
أصدرت النيابة العامة قرارا مساء الإثنين قرارا بحفظ التحقيقات فى الشكوى المقدمة من الفنان محمد فؤاد ضد إحدى الشركات العقارية التى سبق أن اتهمها بالنصب والاحتيال عليه بعقد الشراكة بينهما.
مسلسل كامل العدد الحلقة 1.. دينا الشربيني تقع في حب شريف سلامة
بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد، للنجمة دينا الشربيني ومفاجئة منصة شاهد للجمهور بعرض أولى حلقات المسلسل اليوم، كشفت الحلقة الأولى عن 5 ملاحظات أساسية، وهي تقديم دينا الشربيني لشخصية ليلي تيمور التي تمتلك براند "جزور" للعناية بالبشرة عن طريق الأعشاب والزيوت الطبيعية.
سندي الحقيقي.. رسالة ريهام سعيد لزوجها في ذكرى زواجهما| شاهد
احتفلت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، بعيد زواجها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة
ظهرت الفنانة ريم البارودي، مع الإعلامية ريهام سعيد، في حلقة خاصة ببرنامج صبايا الشمس، عبر قناة الشمس الفضائية، بعد خلاف بينهما استمر لمدة 3 سنوات.