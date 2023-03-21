مسلسل كامل العدد الحلقة 1.. دينا الشربيني تقع في حب شريف سلامة

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد، للنجمة دينا الشربيني ومفاجئة منصة شاهد للجمهور بعرض أولى حلقات المسلسل اليوم، كشفت الحلقة الأولى عن 5 ملاحظات أساسية، وهي تقديم دينا الشربيني لشخصية ليلي تيمور التي تمتلك براند "جزور" للعناية بالبشرة عن طريق الأعشاب والزيوت الطبيعية، تبدأت قصة حب بينها وبين الدكتور أحمد مختار (شريف سلامة) بعدما دار خلاف بينهما حول أيهما أفضل استخدام عمليات التجميل أم الزيوت والأعشاب الطبيعية في العناية بالبشرة و تجميلها.

وظهرت النجمة دينا الشربيني بشكل مُبهج ومميز وباكتر من 7 إطلالات مختلفة وجذابة، وقامت بغناء كايروكي على أغنية الدنيا ريشة في هوا للمطرب سعد عبد الوهاب، كما قدم المسلسل المناظر الطبيعية الخلابة والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان، واستعرض الأماكن الترفيهية بهما مثل ركوب الكياك والمناطيد والرحلات النيلية ومعبد فيلة.

مسلسل كامل العدد

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

أعمال دينا الشربيني

ومن ناحية أخرى يُنتظر عرض فيلم يوم 13 للنجمة دينا الشربيني والنجم أحمد داود خلال عام 2023، والذي يشاركهما في بطولته شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

يُذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما قدمت مؤخرًا مسلسل آخر دور، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصة شاهد vip، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام، كما قدمت أولى تجاربها المسرحية بمسرحية احفاد ريا وسكينة خلال موسم الرياض عام 2022.