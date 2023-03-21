برومو رامز نيفر إيند يحدث جدلا| السقا يأكل ثعبانا.. وضحية تكشف حقيقة الفبركة

طرح الفنان رامز جلال -مؤخرا- برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والمنتظر عرضه عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة.

عارفة عبد الرسول تكشف حقيقة فبركة رامز نيفر ايند

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول، برومو برنامج رامز جلال الجديد، الذي يحمل اسم رامز نيفر ايند، في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت عارفة عبد الرسول، على برومو رامز جلال قائلة: «مش أنا روحت لرامز، ماكنتش أعرف بجد قالولي افتتاح مطعم، حابقى أحكي الحكاية».

وكتبت عارفة عبد الرسول، منشورا آخر عبر فيسبوك، قالت فيه: «من حلقة رامز وأنا مصدومة.. أنا مش ممكن أكدب عليكم.. ماكنتش أعرف بجد وهحكى التفاصيل والكواليس بعد إذاعة الحلقة الأولى».

رضا عبد العال يصرخ

ظهر الكابتن رضا عبد العال، في مقالب الفنان رامز جلال، لهذا العام، من خلال برومو البرنامج الذي يحمل اسم رامز نيفر ايند، وطرح منذ قليل.

وظهر رضا عبد العال، في برومو رامز نيفر ايند، وهو يصرخ بقوة بعدما كاد أن يسقط من على كرسيه بسبب حركة مفاجأة.

أحمد السقا يأكل ثعبانا

وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبانا في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه.

إصابة رامز جلال

ظهر الفنان رامز جلال، خلال برومو برنامجه "رامز نيفر إند" مصابا بلدغة ثعبان.

وقال رامز جلال، لـ"كرو البرنامج"، “متأكدين يا جماعة إن الثعبان مش سام؟”.

ياسمين عز تصرخ

ظهرت الإعلامية ياسمين عز ضمن ضيوف برنامج رامز جلال الجديد، وهي تصرخ.

كماظهر العديد من الفنانين منهم احمد السقا واحمد حاتم ورضا عبد العال و محمد فراج وبسنت شوقي وكهربا ورنا رئيس .

تفاصيل برنامج رامز نيفر ايند

وعلم صدي البلد ان رامز جلال هذا العام سوف يقدم مفاجأة جديدة الى جمهوره ، وهي تقديم مقلبين على مدار الـ 30 حلقة وليس مقلبا واحدا.

حيث من المقرر أن يتم تنفيذ كل مقلب منهما على مدار 15 حلقة فقط ، ولذلك فسوف يري المشاهد مقلبين مختلفين عن بعضهما كل منهما يذاع فى 15 حلقة .

وتعد تلك المرة الأولى فى تاريخ سلسلة برامج رامز جلال التى يقدم فيها مقلبين مختلفين فى البرنامج الواحد .

ضحايا برنامج رامز نيفر ايند

وكان صدى البلد قد انفرد بنشر القائمة الشبة كاملة لضيوف برنامج رامز جلال الجديد «رامز نيفر إند» المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

ومن أبرز الأسماء التى سوف تحل ضيوف على البرنامج وتنشر لاول مرة : أحمد حاتم ، شيماء سيف ، أمير عيد ، محمد فراج ، بسنت شوقي ، هنادي مهني ، ميلا الزهراني ، أمينة شلباية .

رامز جلال وبرنامج «رامز موفي ستار»

جدير بالذكر أن أحدث برامج المقالب لـ الفنان رامز جلال كان برنامج «رامز موفي ستار» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، الذي تزامن مع عام 2022 الميلادي، وكان مع النجم العالمي فان دام، وتم تصويره في المملكة العربية السعودية.