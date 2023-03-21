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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سندي الحقيقي.. رسالة ريهام سعيد لزوجها في ذكرى زواجهما| شاهد

صدى البلد

احتفلت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، بعيد زواجها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة تجمعها بزوجها، وكتبت في رسالة رومانسية: “٧ سنين وأنت سندي الحقيقي بحبك”.

وخضعت ريم البارودي وريهام سعيد لجلسة تصوير جديدة احتفالا بالصلح الذى تم بينهما مؤخرا وحلول ريم البارودي ضيفة على ريهام سعيد في برنامجها الجديد صبايا الشمس.

أول مواجهة بين ريم وريهام

وكانت أول مواجهة بين ريم البارودي وريهام سعيد فى عزاء والد الأولى، حيث حرصت ريهام سعيد على تقديم واجب العزاء فى وفاة والد ريم البارودي الذى وافته المنية منذ عدة أسابيع، وكانت هذه الزيارة بداية حل الأزمة والخلافات بين الثنائى.

 

نهاية الخلافات بين ريم وريهام

وأصدر مكتب المحامي ياسر قنطوش بياناً صحفيا كشف من خلاله عن سداد ريم البارودى الغرامة المقضى بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية وقدرها 20 ألف جنيه بالإضافة للمصاريف القضائية. وكشف قنطوش؛ عن أن ريم البارودي لا ترغب فى استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصت على استمرار الصداقة والمحبة بينها وبين أعضاء الوسط الفني لذلك أبلغته بعد سداد الغرامة تنازلها عن الدعاوى القضائية التى أقامتها من خلال المكتب خلال الفترة الأخيرة.


 

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