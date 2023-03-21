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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف عبدالعزيز يعلن حفظ التحقيقات في الشكوى المقدمة من الفنان محمد فؤاد

محمد فؤاد
محمد فؤاد

أصدرت النيابة العامة قرارا مساء الإثنين قرارا بحفظ التحقيقات فى الشكوى المقدمة من الفنان محمد فؤاد ضد إحدى الشركات العقارية التى سبق أن اتهمها بالنصب والاحتيال عليه بعقد الشراكة بينهما.

وأكد أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض في بيان صحفي بصفته وكيلاً عن مجموعة الشركات بأن النيابة العامة أصدرت قراراً بتاريخ 20/3/2023 في الشكوى المقدمة من الفنان محمد فؤاد ضد هذه الشركة بحفظ التحقيقات .

وسبق أن تقدم الفنان محمد فؤاد بشكوى إلى النيابة العامة ضد هذه الشركة وانتهت النيابة بحفظ الأوراق .

وأشار عبد العزيز انه بعد مباشرة النيابة العامة التحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ..ثبت خلو الأوراق من ثمة طرق احتيالية أو نصب من شركة للتنمية العمرانية المشكو في حقها وأن المشروع الذي شارك في تأسيسه الفنان محمد فؤاد هو مشروع قائم بالفعل طبقاً للمستندات المقدمة من الشركة والفنان وأكدت تحريات المباحث عدم التوصل لوجود ثمة طرق احتيالية من الشركة وانتهت النيابة العامة إلي استبعاد شبهة الجريمة وحفظها .

 

تفاصيل أزمة محمد فؤاد 

يأتي ذلك بعد تردد انباء عن تعرض المطرب محمد فؤاد لعملية نصب كبيرة، حيث تم سرقته في مبلغ 12 مليون جنيه، من مجموعة من الأشخاص، أوهموه بتكوين شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، ولم يلتزموا بالاتفاق.

وحرر محمد فؤاد محضرًا بقسم شرطة الشروق حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه المشكو في حقهم، بالنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.  

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، استعجال التحريات، في واقعة دعوى محمد فؤاد، ضد م.م، وأ.ن، وأ.هـ، وهـ.م، آخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء منه على مبلغ 12 مليون جنيه.

قضية محمد فؤاد
قضية محمد فؤاد
محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد أشرف عبدالعزيز المحامي أشرف عبدالعزيز أزمة محمد فؤاد

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