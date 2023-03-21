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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد الأم.. أمينة رزق وعزيزة حلمي وفردوس محمد.. أبرز من لعبن دور ست الحبايب على الشاشة

أمهات الشاشة المصرية
أمهات الشاشة المصرية

تزامنا مع عيد الأم، اعتاد الجمهور مشاهدة عدد من الأفلام التى اهتمت بقصص المرأة وأبرزت دور وتضحيات الأم، كما أن هناك عددا من الفنانات اللاتى أجدن هذا الدور وعلقن فى ذهن الجمهور، رغم مرور سنون عديدة، على تجسيدهن لتلك الأعمال، إلا أنهن اشتهرن بها، وأصبحن نموذجا لكل ما تقدمه الأم من حنان وعطاء، كما أبرزتهن تلك الأفلام، مما جعل الجمهور يحبهن أكثر، وكان وراء مشاعرهن المنهمرة التى أحبها المشاهدون، وجع يدور داخلهن، فبعضهن لم تتزوج والأخرى فقدت أبناءها.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أبرز النجمات اللاتي تميزن بدور الأم عل شاشة السينما:

 

أمينة رزق 

برعت الفنانة أمينة رزق فى تجسيد دور المرأة فى أكثر من عمل، منها «دعاء الكروان وبداية ونهاية، التى لعبت فيه دور الأم المصرية الفقيرة التي يموت زوجها فتحاول تربية أولادها الأربعة من بعده وسط أجواء من الفقر، وإتقانها للدور الذي مزجته بمشاعر وحنان، جعلها رمز من رموز الأمومة فى السينما وحصرها فى هذا الدور خاصة وأنها قدمت دور الأم فى الأفلام بدءا من عام 1945 ولم تكن تجاوزت ال35 من عمرها، ورغم كل هذه العواطف، إلا أنها لم تتزوج ولم يكن لديها أولاد  وهو ما جعلها حالة نادرة ربما لن تتكرر فى تاريخ السينما المصرية.

أمينة رزق 

عزيزة حلمي 

لعل المأساة التي عاشتها الفنانة عزيزة حلمي، التي رزقت بطفل واحد فقط ولكن الموت أختاره مبكرًا، جعلها تبرع فى تقديم  أدوار الأم ومشاعر الحنان والاحتواء من خلال أدوارها، وساعدها فى ذلك ملامح وجهها الهادئة، وكان من ابرز اعمالها، ظلموني الناس، حماتي قنبلة ذرية، وسيدة القطار، وبلال مؤذن الرسول،  دهب، وأثار في الرمال. 

عزيزة حلمي 

فردوس محمد 

فى الثامن والعشرين من عمرها، رشحت الفنانة فردوس محمد، لأول أدوارها السينمائة التى تجسد من خلالها دور الأم فى فيلم «دموع الحب»، ولم يكن لديها الخيار إلا أن تتقن الدور، وتلقب بعد سنوات عديدة بـ«أم السينما المصرية»، ومرت «فردوس» بازمات عديدة حيث لم تكن محظوظة مع الإنجاب في الواقع رغم كونها «الأم»، إذ توفى 3 أبناء لها بعد ولادتهم، وحين رزقت بالمولودة الرابعة، أعلنت أنها تبنتها خوفا من الحسد، وكما نصحتها أحد أصدقائها المقربين، أن تخفى الأمر، ، وتقول إن المولود توفي كالعادة، ولكن لم تستطع أن تمنع مشاعرها  عند زواج ابنتها «سميرة»، لتعترف أمام الجميع أنها أبنتها، وإلى جانب هذا كانت مريضة بالسرطان، وعانت في أواخر حياتها بشدة من المرض حتى رحلت عن عمر يناهز 55 عامًا.

فردوس محمد 

كريمة مختار 

تعد الفنانة الراحلة  كريمة مختار أشهر أم عاصر وجودها أجيال عديدة، وبرعت فى تجسيدها لدور الأم واشتهرت بـ«ماما نونا»، و«أم العيال»، قدمت العديد من الأعمال الشهيرة التي علقت فى أذهان الجمهور، ولعلع بساطتها فى التمثيل وحقيقة مشاعرها، جعلت الجمهور يشعر بقربها منه ويحبها، وبرزت في دور الأم سينمائيا في ثمن الحرية، المستحيل ، ونحن لا نزرع الشوك ومضي قطار العمر، والحفيد الذى يعد من أكثر أفلامها تميزًا،  وكانت شهرتها بـ«ماما نونة» من خلال الدراما حيث أتقنت دورها  في مسلسل يتربي في عزو مع يحيى الفخراني، أما «العيال كبرت» فكانت من أشهر أعمالها المسرحية، التى سكنت من خلالها قلوب جمهورها. 

كريمة مختار 

هدى سلطان

تميزت الفنانة القديرة هدى سلطان بأداء دور الأم فى عدد من المسلسلات التلفزيونية ولكنها اتسمت بالقوة فى بعض الأوقات، ومن أشهر أعمالها «الوتد»، الذى قدمت من خلاله  دور «فاطمة» أم ترغب فى استقرار عائلتها، تتدخل الأم فى جميع اختيارات أولادها المختلفة، تحاول هذه الأم توسعة ممتلكات وأراضي العائلة، لكنها تسيطر على العائلة وزوجات أولادها ولعل مشهد مرضها وخوف أبناءها عليها من أقوى المشاهد تأثيرا، كما شاركت فى "زيزينيا"، و" الليل وآخره"، و"ليالى الحلمية".

هدى سلطان 
الام عيد الام هدى سلطان كريمة مختار فردوس محمد عزيزة حلمى امينة رزق

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