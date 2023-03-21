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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش ممكن أكذب.. ضحية رامز جلال تكشف حقيقة علمها المسبق بالمقلب

رامز جلال
رامز جلال

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول، برومو برنامج رامز جلال الجديد، الذي يحمل اسم رامز نيفر ايند، في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وعلقت عارفة عبد الرسول، على برومو رامز جلال قائلة: «مش أنا روحت لرامز، ماكنتش أعرف بجد قالولي افتتاح مطعم، حابقى أحكي الحكاية». 

وكتبت عارفة عبد الرسول، منشورا آخر عبر فيسبوك، قالت فيه: «من حلقة رامز وأنا مصدومة.. أنا مش ممكن أكدب عليكم.. ماكنتش أعرف بجد وهحكى التفاصيل والكواليس بعد إذاعة الحلقة الأولى».

 

رضا عبد العال يصرخ في مقالب رامز جلال

ظهر الكابتن رضا عبد العال، في مقالب الفنان رامز جلال، لهذا العام، من خلال برومو البرنامج الذي يحمل اسم رامز نيفر ايند، وطرح منذ قليل.

وظهر رضا عبد العال، في برومو رامز نيفر ايند، وهو يصرخ بقوة بعدما كاد أن يسقط من على كرسيه بسبب حركة مفاجأة. 

 

برومو برنامج رامز نيفر ايند

طرح الفنان رامز جلال، برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والمنتظر عرضه عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة. 

وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه. 

لمشاهدة برومو البرنامج اضغط هنا 

 

رامز جلال وبرنامج «رامز موفي ستار» 

جدير بالذكر أن أحدث برامج المقالب لـ الفنان رامز جلال كان برنامج «رامز موفي ستار» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، الذي تزامن مع عام 2022 الميلادي، وكان مع النجم العالمي فان دام، وتم تصويره في المملكة العربية السعودية.

 

رامز جلال وفيلم أخى فوق الشجرة

من جهة أخرى، احتفل الفنان رامز جلال بعرض فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة"، وشاركه البطولة، كلًا من: نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد، والعمل من إنتاج وليد صبري، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

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