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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد دعوته للمظاهرات.. دونالد ترامب يتنظر اعتقاله اليوم

اعتقال دونالد ترامب
اعتقال دونالد ترامب اليوم

ينتظر الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب»، قرار اعتقاله، من قبل المحكمة؛ بعد دعوته أنصاره للاحتجاج على اتهامه بدفع مبلغ مالي ضخم لنجمة الأفلام الإباحية الشهيرة «ستورمي دانيلز» مقابل صمتها وعدم فضح علاقتهما في أثناء الانتخابات.

وبحسب ما ورد، يمكن توجيه لائحة اتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، والقبض عليه في أقرب وقت اليوم.

ومن المتوقع أن توجه هيئة محلفين كبرى، لائحة اتهام ضد ترامب، بتهم تتعلق بمبالغ مدفوعة مقابل صمت ستورمي دانيلز، حسبما صرح 3 أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم لصحيفة “بوليتيكو”.

وزعم ترامب، يوم السبت، أنه سيتم اعتقاله، اليوم الثلاثاء، وحث أنصاره على الاحتجاج، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وتخطط مجموعة، مقرها مانهاتن، بالفعل، لمتابعة دعوة ترامب للمظاهرات.

حدد نادي نيويورك يونجو الجمهوري، مسيرة، يوم الاثنين، الساعة 6 مساءً، بالقرب من محكمة مانهاتن الجنائية، حيث من المتوقع أن يشارك 150 إلى 200 من أنصار ترامب بشكل سلمي.

ويحقق مكتب المدعي العام في مانهاتن، في دور ترامب، في دفع مبلغ 130 ألف دولار، دفعها محاميه الشخصي السابق، مايكل كوهين، إلى دانيلز، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016، مقابل صمتها بشأن قضية مزعومة.

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